Auto propio o viajes por aplicación: un estudio calculó qué conviene según cuánto se usa

El auto puede pasar varios días estacionado sin usar, pero los gastos siguen corriendo. La patente, el seguro y el mantenimiento pesan incluso aunque los kilómetros recorridos sean pocos. Para quienes no necesitan manejar todos los días, esa cuenta plantea la pregunta de si realmente necesitan tener un auto o podrían reemplazarlo por el transporte público, las aplicaciones de movilidad o una combinación.

Un estudio de CIPPEC sobre la actividad de DiDi en la Argentina puso un número a esa comparación. Según sus cálculos, por debajo de los 5200 kilómetros anuales resulta más económico viajar por esa aplicación que mantener un auto propio. Son unos 433 kilómetros por mes, un umbral que permite dimensionar cuánto uso hace falta para justificar los gastos del vehículo bajo los supuestos del informe.

Según los recorridos que tomaron para el cálculo, son unos 930 viajes al año, equivalentes a aproximadamente 2,5 por día. Es una referencia que depende de la distancia de los traslados, pero ayuda a poner en perspectiva el costo de conservar un auto para utilizarlo ocasionalmente.

Cabe aclarar que el cálculo no incluye el dinero necesario para comprar el vehículo, sino que parte de alguien que ya lo tiene y compara los gastos de conservarlo y utilizarlo. Tampoco establece una regla válida para cualquier auto o recorrido, ni extiende el resultado a todas las aplicaciones. La comparación contempla gastos de mantenimiento, impuestos, patente y verificación técnica, entre otros conceptos, del Toyota Yaris, el auto más patentado en la Argentina en 2025.

Un estudio de CIPPEC estableció que por debajo de los 5200 kilómetros anuales resulta más económico viajar por Didi que mantener un auto propio Shutterstock - Shutterstock

Cuánto se usa el auto cambia la cuenta

El kilometraje anual es el punto de partida de la comparación. El umbral de 5200 kilómetros equivale a un promedio de unos 14 kilómetros diarios, aunque cada persona puede distribuirlos de manera muy distinta, con recorridos cortos durante la semana, salidas ocasionales o viajes más largos.

La discusión también se vincula con el perfil de quienes utilizan estos servicios. Según la encuesta de CIPPEC, el 75% de los pasajeros de DiDi Express —la modalidad de viajes en auto— y el 71% de los de DiDi Moto no tienen vehículo propio. Además, el uso alcanza a los desplazamientos laborales, donde el 33% de los viajes de Express corresponde al regreso del trabajo al hogar, según el informe. Es un recorrido habitual que entra en la comparación de costos de quienes evalúan cómo les conviene trasladarse. El estudio incluyó encuestas a 759 conductores y 882 pasajeros, además de un análisis de viajes y una estimación del impacto económico de la plataforma.

El 75% de los pasajeros de DiDi Express —la modalidad de viajes en auto— no tienen vehículo propio

Para ese usuario, la decisión no necesariamente consiste en hacer todos sus recorridos por aplicación. También puede combinar un colectivo, un tren o un subte con un viaje corto hasta su destino. En el análisis geoespacial de 5021 viajes en CABA, CIPPEC encontró que el 51% comenzaba o terminaba cerca de la red de transporte público. El estudio identificó proximidad con estaciones o paradas, pero no comprobó que en todos esos casos el pasajero hubiera utilizado ambos medios.

Para Paula Szenkman, directora de Desarrollo Económico de CIPPEC, esa combinación también tiene margen para crecer fuera de Buenos Aires, donde las alternativas de transporte son distintas. “Hay un potencial enorme en dar respuesta a una necesidad de movilidad que no está bien servida por una estructura de transporte en otras ciudades”, sostuvo en diálogo con LA NACION.

La moto tiene, además, un público particularmente joven. De acuerdo con CIPPEC, el 70% de sus pasajeros tiene menos de 30 años, frente al 50% en Express. La edad promedio es de 27 y 30 años, respectivamente.

De acuerdo con CIPPEC, el 70% de los pasajeros de Didi moto tiene menos de 30 años

Del gasto del pasajero al ingreso del conductor

La misma cuenta tiene otra cara. Mientras el pasajero evalúa cuánto le cuesta trasladarse, quien maneja utiliza el vehículo para generar ingresos. Según CIPPEC, el 65% de los conductores combina DiDi con otra ocupación. A su vez, el 78% de quienes realizan viajes en auto y el 67% de quienes conducen motos son jefes de hogar.

Consultado sobre si en los últimos años había cambiado la proporción entre quienes conducen a tiempo completo y quienes lo hacen de manera ocasional, Eduardo Coello, gerente general de DiDi Argentina, respondió: “No necesariamente vimos un cambio en comportamiento. Sí hemos visto que hay cada vez mayor interés”. La empresa tampoco precisó cuánto representa la aplicación en el ingreso total de quienes tienen otra ocupación. “El salario de la persona en su otro empleo es todavía mucho más difícil” de conocer, explicó.

Según CIPPEC, el 65% de los conductores combina DiDi con otra ocupación Freepik

El movimiento económico se extiende a quienes les venden combustible, mantienen sus vehículos y proveen otros bienes y servicios. A eso se suma el consumo que los hogares realizan con esos ingresos.

Al contemplar esos efectos directos, indirectos e inducidos, CIPPEC estimó que la actividad de DiDi generó $1,15 billones de valor agregado en la Argentina durante 2025, equivalentes al 0,14% del PBI. Ese impacto tiene una fuerte concentración territorial: el 71% se ubica en CABA, donde representa el 0,59% del Producto Bruto Geográfico, de acuerdo con el informe.

Al mismo tiempo, el modelo estima que la actividad contribuye a sostener cerca de 14.000 puestos de trabajo indirectos e inducidos en otros sectores. Se trata de empleo asociado a los proveedores y al consumo de los hogares, no de contrataciones directas de la empresa.