Autos: novedades del verano

11 de enero de 2020

Kia Cerato 2020

Kia Cerato 2020. Como parte de sus acciones de verano en la ciudad de Cariló, Kia presentó la cuarta generación de su sedán compacto. Fabricado en México, este Cerato se ofrece en dos versiones, EX 2.0 AT y SX 2.0 AT, ambas con la misma mecánica: impulsor naftero de 4 cilindros y 2.0 L que entrega 152 CV a 6200 rpm y 19,6 kgm a 4000 rpm de par motor, que se anexa a una transmisión automática de 6 velocidades. En cuanto a los cambios más notables, creció en tamaño (es más largo, alto y ancho) lo cual permitió mejorar su habitabilidad interior y la capacidad de su baúl. Además, su estética es más deportiva y de serie incorpora 6 airbags, control de estabilidad, asistente de arranque en pendientes y sistema multimedia con pantalla táctil de 8" con cámara de retroceso. Los precios se darán a conocer en los próximos días. La garantía es por 5 años o 100.000 kilómetros.

Mercedes-AMG A 35 4Matic

Mercedes-AMG A 35 4Matic. La marca de la estrella presentó en Cariló la versión picante de la cuarta generación de su hatchback compacto. Cuenta con motor naftero 2.0 L con turbo que entrega 306 CV a 5800 rpm y 41 kgm de torque desde las 3000 rpm, anexado a una caja automática de doble embrague y siete marchas Speedshift DCT 7G; la tracción es integral 4Matic. Precio: US$87.000.

Honda Pilot 2020

Honda Pilot. La marca japonesa aprovecha su presencia también en Cariló para exponer y lanzar la preventa de la tercera generación de su SUV con capacidad para 8 pasajeros. Viene en dos versiones ambas con el motor V6 i-VTEC de 3.5 L que genera 280 CV a 6000 rpm y 36,2 kgm a 4700 rpm y caja automática convencional de 6 marchas. Los precios: EX 2WD, US$63.950, y Touring AWD, US$93.000.

Nissan Kicks UEFA Champions League

Nissan Kicks UEFA Champions League. La marca nipona está presentando también en Cariló esta edición limitada de su crossover urbano. Es la segunda vez que lanza una serie para conmemorar esta competencia, y se distingue por renovados faros en negro, pintura bitono en negro y turquesa, un nuevo alerón superior, etiquetas distintivas y llantas de aleación de 17" en negro brillante, entre otros. Sigue ofreciendo el motor naftero de 4 cilindros 1.6 L que entrega 120 CV a 6300 rpm con un torque de 149 Nm a 4000 rpm y caja automática CVT. Estará a la venta a partir del mes próximo y el precio se conocerá próximamente.