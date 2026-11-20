La provincia de Buenos Aires modificó la Ley de Tránsito y estableció nuevos criterios para determinar quién tiene prioridad de paso en las intersecciones. El cambio más importante es que la regla de ceder el paso al vehículo que viene por la derecha dejó de ser absoluta: ahora, quienes circulen por una vía de mayor jerarquía tendrán prioridad de paso frente a aquellos que intenten ingresar o cruzarla, independientemente de que se aproximen desde la derecha o la izquierda.

La modificación quedó establecida mediante la Ley 15.657, que incorporó el artículo 28 quater a la Ley 13.927, publicada en el Boletín Oficial bonaerense a fines de octubre y que entró en vigencia hace ya unos días.

Ahora bien, la regla tradicional se mantiene en las intersecciones entre calles de igual jerarquía. Es decir, cuando dos vehículos llegan a una esquina sin semáforos ni señalización específica, debe ceder el paso quien tiene al otro conductor a su derecha.

Por ejemplo, si dos automovilistas circulan por calles comunes y llegan simultáneamente a una bocacalle, tendrá prioridad aquel que se aproxima desde la derecha. En las rotondas, en tanto, la regla tampoco cambia: quien pretende ingresar debe ceder el paso a los vehículos que ya circulan dentro de ella.

Como se mencionó previamente, la principal novedad es que la prioridad por la derecha deja de prevalecer cuando el vehículo que se aproxima circula por una vía de mayor jerarquía.

En las rotondas no cambió el esquema de prioridades Bilanol - Shutterstock

De esta manera, quien transita por una calle y pretende cruzar o ingresar a una avenida debe detenerse y ceder el paso a los vehículos que circulan por ella (siempre que no haya un semáforo o una señal de tránsito que modifique el esquema actual de prioridades).

La jerarquía de calles, entonces, queda de la siguiente manera:

Autopistas.

Semiautopistas.

Rutas.

Carreteras.

Avenidas.

Calles.

Pasajes.

También es importante aclarar que la modificación corresponde al Código de Tránsito de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, sus disposiciones se aplican dentro de esa jurisdicción y no deben trasladarse automáticamente a otras jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con su propia normativa de tránsito. En el caso de las rutas nacionales, se debe considerar el régimen de tránsito nacional y las competencias de cada jurisdicción.

Agentes de tránsito, semáforos y señales: qué se debe respetar

Respecto de esto último y pese a la nueva normativa, cabe mencionar que siempre debe respetarse la indicación de un agente de tránsito, cuya autoridad prevalece sobre cualquier otra disposición. En segundo término, se debe prestar atención a los semáforos y a las señales de tránsito que indiquen una prioridad diferente. Recién en tercer lugar se aplica lo establecido por la normativa general.

Los agentes de tránsito pueden modificar cualquier esquema de prioridades con sus indicaciones Julián Bongiovanni

Esto significa que las indicaciones particulares pueden modificar lo que establece la regla general. Por ejemplo, en una calle donde la velocidad máxima permitida por norma es de 40 km/h, una señalización específica puede reducir ese límite a 20 km/h por tratarse de una zona escolar. En ese caso, los conductores deben respetar la velocidad indicada por la señal, por encima de lo establecido de manera general.