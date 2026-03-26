LA NACION CONTENT LAB
PARA SCANIA
26 de marzo de 2026
LA NACION CONTENT LAB SCANIA
26 de marzo de 2026
scania lanza una edición especial por su 50° aniversario
Medio siglo acompañando a quienes
hacen que el país se mueva
La compañía cumple cinco décadas ininterrumpidas en la Argentina y lo celebra con una serie especial que combina legado, tecnología, eficiencia y diseño.
Mirando al futuro,
sin perder de vista el camino recorrido
Festejos por los 50 años puede haber de muchos tipos. Para una compañía de soluciones de transporte de talla mundial, el aniversario 50 se festeja con un lanzamiento a la altura. Por eso Scania presenta una Edición Especial conmemorativa que sintetiza historia, innovación y diseño.
Se trata de un tractor S550 con configuraciones disponibles en 6x2 y 6x4. Un camión pensado para el transporte de larga distancia que ofrece potencia, eficiencia, seguridad y confort. Casi como una síntesis de cinco décadas de aprendizaje junto al transporte argentino.
Edición Especial 50° Aniversario
Motor Scania SUPER de 550 HP
Nueva generación de motores de 13 litros que ofrece mayor eficiencia, alto desempeño en operaciones de larga distancia y menor consumo de combustible: logra una reducción de 8%.
Cabina S de piso plano
El máximo estándar de confort de la marca: más espacio, ergonomía y tecnología para el conductor en cada viaje.
Pensado para la rentabilidad
Configuración optimizada de chasis, tren motriz y aerodinámica para maximizar productividad y reducir costos operativos.
Confort premium a bordo
Cabina dormitorio, asientos de cuero, climatización automática, heladera y pantallas digitales.
Diseño exclusivo 50° aniversario
Identidad visual única en blanco y celeste, inspirada en el vínculo histórico de Scania con Argentina.
Configuraciones para larga distancia
Disponible en versiones 6x2 y 6x4, preparado para las exigencias del transporte pesado y operaciones con bitrenes.
Ingeniería regional con aporte argentino
Componentes clave producidos en la planta de Tucumán, que opera con energía 100% renovable.
Serie especial para el mercado argentino
Producción regional con unidades destinadas exclusivamente al país.
Crecer junto a la Argentina.
Y siempre cerca de las personas
Si algo caracteriza a Scania es que desde 1976 viene desplegando una operación industrial, comercial y de servicios sólida, integrada y de largo plazo. Una apuesta sostenida por la producción local, el empleo y la exportación que se refleja en algunos pilares clave:
La fábrica de Colombres, Tucumán. Integrada a la red global del grupo, produce y exporta componentes con los más altos estándares internacionales de calidad.
Scania Assistance: continuidad operativa 24/7. Con cobertura en los 29 puntos de la red federal de servicios, brinda asistencia en ruta con diagnóstico remoto y respuesta rápida para mantener las operaciones en marcha.
Centro de Distribución de Repuestos. Ubicado en la provincia de Buenos Aires, gestiona el abastecimiento de piezas a la red de servicios oficial. Opera con procesos logísticos integrados a los sistemas globales de Scania y garantiza disponibilidad, trazabilidad y tiempos de entrega optimizados. Cuenta con un stock de repuestos de más de USD 50 millones, lo que se traduce en un 97% de disponibilidad para reparaciones y mantenimiento de los clientes.
Un equipo humano y cercano en todo el país. Mecánicos, transportistas, colaboradores y también sus familias, porque Scania forma parte de una comunidad que de generación en generación transmite el oficio y mueve el país con orgullo.
50 años en Argentina
50 años en el corazón del transporte argentino
En el campo
En la minería
En la logística de larga,
media y corta distancia
En la industria
En la energía
En el transporte de pasajeros
La evolución tecnológica, de la mano
con la sustentabilidad
La firma desarrolla trenes de potencia cada vez más eficientes, digitalización, conectividad, seguridad activa y servicios integrales que reducen el costo operativo y aumentan la disponibilidad de las flotas.
Por eso Scania reafirma su liderazgo en la transición hacia un sistema de transporte más sustentable, con soluciones que incluyen eficiencia energética, combustibles alternativos (como gas y biometano), conectividad y seguridad.
La planta industrial ubicada en Tucumán se alimenta hoy exclusivamente de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables, lo que permite reducir en forma significativa sus emisiones operativas.
Un enfoque que va más allá del vehículo
A lo largo de estos 50 años, Scania consolidó un modelo de soluciones integrales que combina productos desarrollados para cada aplicación, servicios de mantenimiento y reparación, herramientas digitales, conectividad y opciones de financiamiento a través de Scania Credit.
La meta es clara: acompañar a cada cliente con mayor previsibilidad de costos, eficiencia operativa y máxima disponibilidad, para convertirse en un socio estratégico en la toma de decisiones de largo plazo.
Porque el futuro del transporte también
es formar e incluir
Entre las iniciativas más destacadas de Scania aparece “Conductoras”: un programa que promueve la incorporación de mujeres al transporte de cargas, a lo largo y ancho del país y a través de capacitación profesional y el trabajo conjunto con empresas del sector para facilitar su
inserción laboral.
A esto se suma “Técnic@s del Futuro”, una propuesta de formación técnica para jóvenes que fusiona el aprendizaje teórico con la práctica en mecánica y servicios, con la idea de desarrollar nuevos perfiles profesionales y fortalecer la industria del transporte en la Argentina.
Además, la firma inauguró en 2021 para estudiantes de secundaria de Tucumán el aula taller “Future Competence Lab”, en la que replica las tareas que se ejecutan en su fábrica.