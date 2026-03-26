Motor Scania SUPER de 550 HP

Nueva generación de motores de 13 litros que ofrece mayor eficiencia, alto desempeño en operaciones de larga distancia y menor consumo de combustible: logra una reducción de 8%.

Cabina S de piso plano

El máximo estándar de confort de la marca: más espacio, ergonomía y tecnología para el conductor en cada viaje.

Pensado para la rentabilidad

Configuración optimizada de chasis, tren motriz y aerodinámica para maximizar productividad y reducir costos operativos.

Confort premium a bordo

Cabina dormitorio, asientos de cuero, climatización automática, heladera y pantallas digitales.

Diseño exclusivo 50° aniversario

Identidad visual única en blanco y celeste, inspirada en el vínculo histórico de Scania con Argentina.

Configuraciones para larga distancia

Disponible en versiones 6x2 y 6x4, preparado para las exigencias del transporte pesado y operaciones con bitrenes.

Ingeniería regional con aporte argentino

Componentes clave producidos en la planta de Tucumán, que opera con energía 100% renovable.

Serie especial para el mercado argentino

Producción regional con unidades destinadas exclusivamente al país.