Dos íconos del todoterreno

30 de noviembre de 2019

El Land Rover Defender 2020

Land Rover Defender, a lo James Bond. La nueva generación del icónico 4x4 inglés no podía estar ausente de la saga del intrépido 007. Esta unidad, preparada al estilo de un auto de Rally, se utilizó en la filmación de la película No time to die, que se estrenará en abril de 2020.

El Jeep Gladiator Rubicon

Jeep Gladiator Rubicon, también d escapotable. La pickup basada en el Wrangler es un auténtico vehículo todoterreno 4x4 capaz de enfrentar cualquier superficie y además llevar las motos u otra carga sin limitaciones. Tiene motor naftero Pentastar V6 de 289 HP.