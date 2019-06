Dos lanzamientos de lujo: Porsche 911 y Lexus IS 300

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de junio de 2019

Porsche 911

Porsche 911. Llega la octava generación de este deportivo que se ofrece en cuatro versiones: Carrera S y Carrera 4S, ambas coupé o cabriolet. Todas vienen equipadas con el motor boxer biturbo de 6 cilindros y 3.0 L que entrega 450 CV y 53,7 kgm y caja automática de 8 velocidades; los Carrera S tienen tracción trasera y los 4S integral permanente. Precios: desde US$315.000.

Lexus IS 300

Lexus IS 300. La marca de lujo de Toyota lanzó la preventa de la tercera generación de su sedán mediano. Se ofrece con dos mecánicas: IS 300, con un motor naftero 2.0 L de 245 CV, caja automática de 8 marchas y paquete deportivo F-Sport, e IS 300h, híbrido con impulsor naftero 2.5 L y otro eléctrico para sumar 219CV. Los precios son: 300h Luxury, US$57.900, y 300 F-Sport, US$64.050.