El after office en invierno: cuál es la forma más conveniente de llegar a los mejores lugares de la ciudad.

Cocina, coctelería, restaurantes temáticos: Buenos Aires rebosa de propuestas para el after office en zonas como Palermo Hollywood, Cañitas, Recoleta, Puerto Madero e incluso el Microcentro con sus fabulosos sky bars. Y de cara a que el frío del invierno no nos quite las ganas de disfrutar de una buena jornada post laboral, DiDi escala posiciones como la opción más conveniente para llegar a los principales spots de la ciudad.

Fundada en 2012, DiDi es hoy la plataforma de movilidad más grande del mundo. Presente en la Argentina desde noviembre de 2020, ofrece servicios en la Ciudad de Buenos Aires, en La Plata y en 28 municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La plataforma cuenta con tres modalidades distintas de viaje –DiDi Express, DiDi Taxi y DiDi Moto– y se destaca por ser cómoda, rápida, segura, está disponible 24/7 y hasta permite compartir viajes para no gastar de más. De esta manera, las personas que necesiten volver a casa después de disfrutar de un after office pueden pedir un mismo viaje en la app sumando distintos destinos para que cada pasajero llegue de manera segura y a un precio conveniente.

La app “definitiva” para la movilidad

¿Qué hace a DiDi tan conveniente? Que quienes la usan tiene la posibilidad de:

● Elegir la opción de movilidad que mejor se acomode a sus necesidades teniendo en cuenta previamente el valor estimado del viaje (al momento de solicitarlo, pueden ver en pantalla los tres servicios de la app, siempre con sus respectivos valores).

● Elegir pagar en efectivo o con tarjeta.

● Contar con la información del conductor y su vehículo, además de poder contactarlo para comunicarse de forma rápida y comenzar el viaje en el punto de encuentro.

● Sumar diferentes destinos durante un mismo viaje.

● Planificar mejor el día, porque con DiDi es posible saber en qué momento el conductor llegará al punto de encuentro, así como también el tiempo estimado que tendrá el viaje mientras se realiza.

Servicios por tres (y toda la seguridad)

La app ofrece tres modalidades de viaje distintas:

Express. Desde 2020 DiDi brinda la posibilidad de solicitar un auto privado para viajar, con todas las ventajas de seguridad y el respaldo que la tecnología ofrece.

Taxi. Permite combinar la experiencia de los taxistas con la tecnología y seguridad que caracteriza a la plataforma DiDi.

Moto. El servicio, que llegó al país en noviembre de 2022, ofrece traslado en moto a pasajeros.

Otro aspecto clave del servicio es la seguridad (antes, durante y después de los viajes), tanto para los pasajeros como para los conductores que utilizan la app. De hecho la app cuenta con más de 20 herramientas que han permitido prevenir incidentes en más del 99.9 por ciento de los viajes.

DiDi desarrolló más de 8 modelos de inteligencia artificial que operan 24/7 para reducir los riesgos al mínimo. Lo que estos modelos hacen es establecer el nivel de riesgo de un viaje a partir de múltiples variables como la hora, la zona, el punto de encuentro, el destino y el historial. Por otro lado, el cien por cien de los viajes realizados utilizando la plataforma son monitoreados con modelos de IA que operan las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Algunas de las funciones dirigidas a conductores y pasajeros:

Botón de emergencia. Durante cualquier situación inesperada se puede presionar en la app el botón de emergencia, que contacta con la policía local (911).

Patrullas de asistencia. Se activan a través del Centro de Ayuda DiDi en caso de emergencia.

Opción de compartir viaje en tiempo real. Tanto pasajeros como conductores pueden compartir su viaje en forma simultánea hasta con cinco contactos de confianza.

Bloquear usuario. Pasajeros y conductores pueden solicitar que la app no vuelva a contactarlos con el conductor o pasajero del último viaje realizado a través de la app.

Privacidad de números telefónicos. DiDi protege los números telefónicos y los datos personales: las llamadas nunca muestran el número real.

Monitoreo del viaje (ITM - In Trip Monitoring). Cuando un viaje dura más de lo estimado, o tiene una parada imprevista, la app pregunta al pasajero si está bien, qué ha pasado con el viaje y da la opción de llamar al 911 o al centro de emergencias.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

