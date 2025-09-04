El cambio de paradigma en la logística: cuáles son las ventajas competitivas que se destacan en el mercado

Hace algunas décadas la logística se trataba meramente de llevar y traer paquetes. Sin embargo, con la tendencia de brindarle una experiencia diferenciadora y personalizada al cliente, esto cambió. Ya no es un simple trámite operativo, sino que ahora entran en juego factores como el tiempo, la trazabilidad, la transparencia y el soporte.

-

Desde Cabify Logistics aseguran: “El consumidor ya no se conforma con recibir el paquete a tiempo: quiere saber dónde está, elegir cómo y cuándo recibirlo, y que todo sea simple y transparente”. Muchas veces la entrega representa el único contacto entre la marca y el cliente y es por eso que hay que valorarlo, cuidarlo y optimizarlo más que nunca.

Más allá del transporte

Si bien Cabify es una de las empresas líderes en términos de movilidad, su propuesta va mucho más allá del transporte. Su unidad de logística incorpora tendencias clave como:

Quick Commerce. Entregas ultrarrápidas para satisfacer la demanda inmediata.

Entregas ultrarrápidas para satisfacer la demanda inmediata. Sustentabilidad. Es la única empresa del sector neutra en carbono.

Es la única empresa del sector neutra en carbono. Omnicanalidad. Conecta experiencias digitales y físicas.

Todo esto es posible gracias a la adopción de nuevas tecnologías que se traducen en eficiencia operativa. Un ejemplo es el algoritmo de optimización de rutas que reduce costos y optimiza el servicio. El cliente también puede ver en tiempo real el estado de su envío, así como también cuenta con soporte especializado durante las 24 horas del día (que resuelve más del 97% de los problemas).

Desde el DMS (Delivery Management Service) los clientes pueden autogestionar los paquetes y envíos según sus objetivos o necesidades. “Desde cargar sus productos, elegir el método de envío, evaluar las rutas de entrega, canalizar dudas, conocer el estado de cada envío, y solicitar nuevos servicios, nuestro DMS facilita y agiliza la experiencia para nuestros clientes”, explican desde la compañía.

Hoy en día, Cabify Logistics cuenta con tres tipos de servicio:

Entregas express. Llega en menos de 30 minutos.

Llega en menos de 30 minutos. Express Corp: food delivery y envíos Flex Turbo.

Same-day y next-day delivery. Garantiza el envío para el mismo día o el día siguiente.

Garantiza el envío para el mismo día o el día siguiente. Flotas asignadas. Dedicado para rutas y distribuciones específicas.

Además, se integra fácilmente con plataformas específicas como Tiendanube, VTEX, Mercado Libre y Shopify.

En un mundo donde las expectativas de los consumidores son cada vez más rápidas y demandantes, Cabify Logistics trabaja para estar a la altura, superar y sorprender con sus soluciones en logística. Recibir un paquete ya no significa un dolor de cabeza, sino una experiencia donde cada uno se siente parte del proceso.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.