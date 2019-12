El Mustang, en versión SUV y 100% eléctrico

El mundo cambia y Ford se adapta a los nuevos tiempos con la presentación en California del Mustang Mach E, su primer modelo de emisión cero inspirado en las líneas y el espíritu del famoso pony car

Gabriel Tomich SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de diciembre de 2019

Deportivo. La versión GT del Mustang Mach E se distingue por su frontal al estilo del muscle car y una potencia de 459 HP

El Ford Mustang es el pionero de los muscle car, los musculosos deportivos americanos. El Pony es un modelo con 55 años de vida y diez millones de unidades vendidas. ¿Puede sumarse ahora a su "establo" y con su emblemático nombre un sport utility (SUV) 4x4 con impulsión eléctrica en reemplazo de su estridente motor V8?

La respuesta la da Ted Cannis, expresidente de Ford Argentina, hoy a cargo del Team Edison, el departamento global del óvalo que lleva adelante el plan de electrificación de la compañía: "Estamos ante el mayor cambio de paradigma de la industria en toda su historia. Nuestro ícono es el Mustang y este Mach E responde a los atributos tradicionales del modelo original: diversión, performance y libertad; pero, con una silueta SUV que lo hace apto también para las exigencias de los nuevos compradores, que quieren espacio, tecnología, conectividad y confort. Creemos que es muy digno de llevar el nombre Mustang".

El Mach E es el primer modelo del plan de electrificación de Ford, que contempla lanzar un total de 40 vehículos, de los cuales 16 serán 100% eléctricos y el resto híbridos, hasta 2022, con una inversión de US$11.000 millones. El próximo será la versión eléctrica de la pickup F-150.

Aunque ya se puede reservar, las entregas del Mach E en Estados Unidos y Europa (no hay fecha para China u otros mercados), comenzarán a fines de 2020. La gama tiene seis versiones: Select (a un precio de US$43.895, pero con US$7500 reintegrados por el gobierno a los compradores), Premium Edition, First Edition, California Route One, GT (US$60.500) y GT Performance. Se producirá en México, donde se hacía el Fiesta.

Elegante y atractivo

Íntegramente nuevo, el Mustang Mach E hace gala de un diseño elegante y atractivo, que guarda las proporciones del tradicional pony car de Ford: capot largo (hasta incluye debajo un baúl de carga estanco de 91 L), lateral estilo fastback (un efecto visual gracias al techo pintado de negro en la carrocería bitono) y la parte trasera ancha con las clásicas luces de tres barras verticales.

El interior es lujoso y tecnológico, dominado por una gran pantalla (tipo tablet) de 15,5" (con marco y soporte de magnesio), que sirve para comandar de forma simple e intuitiva el amplio sistema multimedia de última generación y otras funciones. Además, con la aplicación FordPass es posible abrirlo, cerrarlo, ponerlo en marcha y mucho más desde el celular. El tablero digital es otra pantalla plana de 10,2". Tiene un gran techo panorámico y un habitáculo con mucho espacio adelante y atrás, más un baúl de 470 litros.

Lujo y tecnología. En el amplio habitáculo del Mustang Mach E se destaca la enorme touchscreen de 15,5" que concentra innumerables funciones

Desde el punto de vista técnico, hay versiones solo con propulsión trasera y un motor eléctrico del tipo de imán permanente y otras con dos impulsores de esa especificación, uno en cada eje, que convierten al Mach E en un vehículo All-Wheel Drive (AWD) de tracción integral inteligente. Esto reporta más seguridad en condiciones desfavorables (rutas mojadas o con nieve, etcétera) y mejor comportamiento dinámico en curvas.

Se ofrecerá también con dos tipos de batería: estándar (75,7 kWh) y de rango extendido (98,8 kWh). Así, según la configuración de batería y tracción, el Mustang Mach E entrega entre 338 y 483 km de autonomía. Las versiones Select, Premium, First y California Route One ofrecen configuraciones de 190 kW (255 HP) con un torque de 415 Nm, 210 kW (282 HP) y 248 kW (332 HP), ambas con 565 Nm de par.

Los más deportivos son los GT y GT Performance, con una potencia de 342 kW (459 HP) y un par motor de 830 Nm; este rendimiento les permite acelerar de 0 a 100 km/h en solo 3,5 s. La velocidad máxima es de 200 km/h y la autonomía de estos GT es de al menos 378 km.

El carácter y comportamiento del Mach E se puede variar con tres modos de conducción: Whisper (susurro), Engage (atractivo) y Unbridled (desenfrenado) que pasan de un manejo suave a uno agresivo modificando la dureza y respuesta de la dirección y del pedal de acelerador, la capacidad de regeneración de energía al frenar y la sensación de manejo (los GT tienen suspensiones magnéticas ajustables).

Es también el primer vehículo de Ford con nivel de autonomía 2+, porque permite cederle el volante al auto en autopistas, y cuenta con el sistema Ford Co-Pilot360 2.0, que incluye alerta de colisión frontal, freno de emergencia, mantenimiento de carril, alertas de punto ciego y de colisión trasera y más.

Por ley, el Mustang Mach E tiene un sonido exterior para alertar a los peatones, mientras que en el interior se sintetizó un tono exclusivo a partir del de autos de películas como Blade Runner y Batman, y los de la Fórmula E. Nada del gutural ruido del V8 que equipa al veterano "padre" de la flamante familia Mustang.