Elektron One, la furia que viene de Alemania

El hyperdeportivo eléctrico alemán promete más de 1300 CV

Será presentado el año próximo, tendrá una potencia de 1000 kW y aseguran acelerará de 0 a 100 km/h en menos de 2 segundos

4 de julio de 2020

La electrificación de los vehículos hace rato que dejó de ser una tendencia para convertirse en una realidad. A la oleada de autos y utilitarios de mecánicas alternativas que se lanzan habitualmente, hace un tiempo también se sumaron los superdeportivos. El precursor fue el Rimac Concept_One, allá por 2011, al que le siguieron decenas de prototipos y modelos que finalmente llegaron a la fase de producción de marcas como Mercedes-Benz, Audi, Lamborghini o Ferrari, por citar solo algunas.

Ahora parece ser el momento del Elektron One, hypercar que tenía como fecha de presentación a nivel mundial el próximo Salón de Ginebra (al cierre de esta edición se confirmó que la exposición suiza no se hará el año próximo debido a que la mayoría de las automotrices no están dispuestas a invertir debido a la crisis global generada por la pandemia de coronavirus).

El Elektron One es un desarrollo de la firma alemana Elektron Innovativ, propiedad del empresario Armagan Arabul, quien aseguró hace pocos días que la firma se dedicará exclusivamente al desarrollo de este tipo de vehículos.

Y para confirmarlo, adelantó que competirá en la próxima temporada de la Fórmula E con su propio equipo denominado Scuderia-E, con objeto de ganar experiencia y conocimientos en el mundo de los autos de competición eléctricos.

Pero para estar a la altura de la propuesta, la planta de fabricación no estará en territorio germano sino que se montará en el denominado Motor Valley, en Italia, donde se localizan compañías como Pagani, Ferrari o Lamborghini.

Con un diseño de líneas agresivas y bordes angulosos (bastante similares a los de muchos superautos), claramente lo que se buscó es que primen los factores aerodinámicos por sobre cualquier otro elemento estético.

A eso se agregó una construcción monocasco con materiales súper livianos de última generación, como el carbono, la aramida y las biofibras, con el objetivo de lograr la mejor relación peso-potencia posible.

En lo que hace a la mecánica, promete una descomunal potencia total de 1000 kW -los cuales equivalen a más de 1340 CV- y que serán generados por uno o varios impulsores (la compañía aún no develó cuántos serán y cuál será su ubicación), que le permitirían acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 2 segundos y alcanzar una velocidad máxima superior a los 350 km/h.

Tampoco se dieron a conocer datos sobre la autonomía ni respecto al tipo y potencia de la batería que llevará el auto.

Se fabricarán 140 unidades que se venderán a un precio estimado de 350.000 euros.