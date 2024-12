Empiezan a bajar los precios de los autos por los cambios en el impuesto PAIS

El Gobierno anunció el fin del impuesto PAIS con fecha el 23 de diciembre. Mientras tanto, se tomó la decisión de hacer una reducción parcial dado que el plazo mínimo vigente desde que se pasa por Aduana hasta que se puede pagar por el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) es de 30 días, Aduana ya no hizo la retención (95%), porque al momento del pago no existiría el impuesto y no sería deducible.

Una de las industrias más afectadas por estas modificaciones impositivas es la automotriz y es en esa línea que, a cuenta de los cambios definitivos en el gravamen, marcas como Toyota y Ford tomaron la decisión de rebajar los valores de sus 0km.

El impacto no es lineal y varía según si el vehículo es fabricado en la Argentina o si llega desde el extranjero. Por ejemplo, hay unidades que tienen niveles de integración de piezas locales de entre el 40% y el 48% siendo el porcentaje restante el componente importado. Sobre esas piezas se opera la eliminación del impuesto –y sobre los insumos importados que compran autopartistas para producir–, por lo que el impacto es indirecto.

Además, el precio final que paga un cliente por un 0km se ve afectado por otros tributos más, como el IVA (21%), el impuesto al lujo (según la escala y si corresponde) y la comisión de venta del concesionario, que ronda el 14%. Ante este escenario, en un mercado cada vez más competitivo, Toyota fue la primera en comunicar una baja de precios que rondó el 3% en modelos importados y el 1% en los producidos localmente.

Toyota Yaris

Para este mes, los precios del Yaris, modelo que modificó su gama recientemente, presentan una disminución del 2,7%. Así quedó configurada la gama completa de la unidad:

XS 1.5 CVT: $22.864.000 (-3% respecto a noviembre).

XLS 1.5 CVT: $25.215.000 (-2,3%).

XLS+ CVT: 25.397.000

XLS PACK CVT: 25.989.000

S 1.5 CVT: $27.393.000 (-2,9%).

El Toyota Yaris, la versión de entrada de gama de la marca japonesa modificó sus precios por la eliminación del impuesto PAIS

Toyota Corolla

El sedán de la terminal japonesa también sufrió una disminución de precio. Proveniente de Brasil, la baja de valores rondó el 3%, quedando configurada de la siguiente manera:

XLI 2.0 CVT: $27.959.000 (-3%).

XEI 2.0 CVT: $30.331.000 (-3%).

SEG 2.0 CVT: $34.047.000 (-3%).

XEI 1.8 (híbrido): $32.444.000 (-3%).

SEG 1.8 (híbrido): $35.720.000 (-3%).

El sedán de Toyota es una de los pocos que permanecen en el segmento ante la creciente ola de los SUV

Toyota Corolla Cross

El SUV líder del segmento de la marca japonesa tuvo un gran rendimiento y aceptación en nuestro país, estando entre los 10 modelos más vendidos en lo que va del año. Después de las modificaciones de precio, así quedó toda la gama:

Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $36.332.000 (-3%).

Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $38.555.000 (-3%).

Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $40.913.000 (-3%).

Corolla Cross híbrido XEI 1.8: $39.596.000 (-3%).

Corolla Cross híbrido SEG 1.8: $41.899.000 (-3%).

Corolla Cross GR-Sport: $42.015.000 (-3%).

El Corolla Cross se encuentra entre los 10 vehículos más vendidos

Toyota Hilux

La pick up que se produce en la fábrica que Toyota tiene en Zárate tuvo una variación dispar en su gama. Si bien algunas versiones evidenciaron una caída en torno al 1%, otras aumentaron apenas por debajo de ese 1%.

DX 4x2 MT: $37.621.000 (-1%).

DX 4x2 AT: $38.750.000

DX 4x4 MT: $44.062.000 (-1%).

DX 4X4 AT: $45.384.000

SR 4x2 MT: $43.311.000 (0,3%).

SR 4x4 MT: $51.245.000 (0,1%).

SR 4x2 AT: $45.273.000 (0,3%).

SR 4x4 AT: $53.562.000 (0,1%).

SRV 4x2 AT: $51.705.000 (0,9%).

SRV 4x4 AT: $59.261.000 (0,6%).

SRX 4x2 AT: $59.565.000 (0,6%).

SRX 4x4 AT: $66.940.000 (0,5%).

Hilux GR-Sport AT (la versión deportiva): $72.171.000 (0,3%).

No solo es la pick up líder, sino que la Toyota Hilux se encuentra cerca de liderar el acumulado de todos los vehículos con más unidades vendidas en lo que va del año

Toyota SW4

El SUV grande de la marca japonesa también se fabrica en Zárate y recientemente incorporó un nuevo sistema de tecnología. En línea con el resto de los modelos de la marca, también se publicaron sus precios:

SRW 4x4 SRX AT: $74.649.000

SRW 4X4 Diamond AT: $75.035.000

SRW 4X4 GR-Sport AT: $78.753.000

La foto de la SW4 después de su útlimo restyling

