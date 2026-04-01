Estas fueron las ventas de autos de marzo

Todos los datos correspondientes a las ventas de vehículos del mes
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Los patentamientos de vehículos ascendieron a 48.972 unidades en marzo, lo que representó una variación del 16,53% respecto del mes pasado y del 3,87% en comparación con el mismo mes del año último, según los datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
En lo que va del año, los patentamientos de 0km acumularon 157.078 unidades, un número que representa una variación de -1,24% respecto del mismo período del año último.
Cuáles fueron los autos más vendidos en marzo de 2026
El auto más vendido de marzo fue el PEUGEOT 208, modelo que registró 2245 ventas, logrando un acumulado anual de 7077. En el segundo lugar se posicionó el TOYOTA HILUX, auto que registró 2194 ventas en marzo y 7819 en el acumulado. Para cerrar el podio se ubicó el FIAT CRONOS con 1760 cómputos, provocando un acumulado de 7042.
De esta manera
así quedó configurado el ranking de los más vendidos en marzo:
- PEUGEOT 208: 2245
- TOYOTA HILUX: 2194
- FIAT CRONOS: 1760
- FORD RANGER: 1629
- CHEVROLET ONIX: 1415
- FORD TERRITORY: 1380
- VOLKSWAGEN TERA: 1251
- CHEVROLET TRACKER: 1233
- VOLKSWAGEN AMAROK: 1182
- VOLKSWAGEN TAOS: 1173
Ahora bien,
si se analiza sólo el acumulado anual, el ranking quedó elaborado de la siguiente manera:
- TOYOTA HILUX: 7819
- PEUGEOT 208: 7077
- FIAT CRONOS: 7042
- FORD TERRITORY: 5808
- FORD RANGER: 5466
- VOLKSWAGEN TERA: 4784
- VOLKSWAGEN AMAROK: 4490
- CHEVROLET TRACKER: 4233
- CHEVROLET ONIX: 3769
- PEUGEOT 2008: 3680
En cuánto al análisis de las terminales, TOYOTA fue la que más autos comercializó en el acumulado del 2025 con 19219 registros. Le sigue VOLKSWAGEN con 21768 y como tercera se ubica FIAT con 19091 matriculaciones en lo que va del año.
Por otro lado, también si se hace un análisis anual pero de las marcas de autos con más ventas en el acumulado anual, el ranking queda configurado de la siguiente manera:
- VOLKSWAGEN: 21768
- TOYOTA: 19219
- FIAT: 19091
- FORD: 14459
- CHEVROLET: 12428
- PEUGEOT: 12207
- RENAULT: 11699
- CITROEN: 5842
- JEEP: 4100
- NISSAN: 4044
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