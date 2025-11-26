Ford Experience 2025, última parada: más test drives, nuevas SUVs y sabor a verano en Nordelta

Un sábado de noviembre, el cielo límpido, un calor amable: una de esas jornadas en las que el verano se preanuncia en el aire. En el centro comercial de Nordelta el movimiento arranca temprano: familias, parejas y grupos de amigos llegan atraídos por la última fecha de la Ford Experience SUV Edition 2025, que durante diez días (hasta el 30 de noviembre inclusive) tendrá su parada en ese spot acercando una propuesta tan simple como tentadora: subirse a manejar los distintos modelos de la marca del óvalo.

De eso se trata: acercarse, elegir la SUV y vivir un test drive real, siempre en compañía de pilotos y técnicos especialistas con quienes se puede conversar, preguntar y entender la mecánica y la tecnología de cada modelo. Una experiencia que Ford viene rodando por todo el país (solo este año estuvo en Salta, Córdoba, Mendoza y Bariloche) y que en esta última parada en Nordelta suma una esperada novedad: la presentación local de la nueva Territory Híbrida, disponible por primera vez para pruebas de manejo.

Tecnología, confort, seguridad, diseño

Los vehículos esperan alineados. El recorrido está diseñado para que en pocos minutos (entre 8 y 12) cada conductor pueda sentir el frenado, la aceleración y la estabilidad, también las asistencias a la conducción y los modos de manejo. “Lo que más pregunta la gente es sobre tecnología, consumo y potencia”, cuenta uno de los técnicos mientras se prepara para la siguiente vuelta. “Lo bueno es que quienes se acercan a hacer el test drive van probando y entendiendo en vivo cómo es que el auto responde”.

La Territory Híbrida, por primera vez disponible para pruebas de manejo.

Las SUVs disponibles reflejan una línea renovada en los últimos años: Everest, Bronco Sport y Territory, ahora también en su versión híbrida. Una apuesta clara de Ford por mostrar sin intermediarios aquello en lo que confía: tecnología, confort, seguridad y diseño. “Una cosa es leer o mirar videos –advierten desde Ford–, y otra sentir el vehículo en primera persona. Por eso buscamos acercar estas experiencias, y que sean federales”.

La nueva Ford Everest 2025.

Un “planazo” con gusto a vacaciones anticipadas

La experiencia no se agota en el test drive: Café San Juan, la marca del chef Lele Cristóbal, completa el plan con una propuesta pensada para cada destino. Así Lele preparó en vivo desde Nordelta el “Club Sandwich Ford”, que el propio chef denominó como un plato “bien playero”, acompañado por una naranjada con menta y jengibre.

“La gente viene a probar un auto, maneja, aprende… y cuando vuelve, tiene un almuerzo esperándolo. Es un planazo. Te llevás la experiencia completa”, dice, entre charlas y fotos con el público, el cocinero que desde hace casi dos décadas acompaña en todo el país las propuestas organizadas por Ford.

La experiencia solo está completa con el "Club Sándwich Ford", original by Café San Juan, servido en este caso por el chef propietario Lele Cristóbal.

El spot de Ford en el centro comercial a cielo abierto de Nordelta.

Un cierre con la mirada en lo que viene

Con más de 200 personas por locación, la edición SUV 2025 deja un saldo claro: hay interés, hay curiosidad y hay ganas de probar los vehículos. Desde Ford anticipan que habrá más. Para el verano, adelantan nuevas actividades en Pinamar y Cariló, con test drives en la arena, clínicas de manejo y novedades de la línea renovada.

La recomendación, entonces, es estar atentos a la agenda en ford.com.ar: las Ford Experience son gratuitas, abiertas a todo el público y programa más que interesante para quienes están pensando en cambiar el auto o simplemente quieren sentirse por un rato en “modo vacaciones”.

Conocé más y mirá los horarios de Ford Experience en Nordelta en https://www.ford.com.ar/ford-experience-suv/#ford-experience

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.