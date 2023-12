La mejora constante no tendría sentido si dejara de lado el cuidado del medio ambiente. Desde General Motors asumieron el compromiso de hacer sus operaciones cada vez más sustentables y el Complejo Automotor de Alvear en Argentina no es la excepción.

En la planta se reciclan, recuperan, reutilizan y/o tratan el 100% de sus residuos por lo que no envía basura a rellenos sanitarios.