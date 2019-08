La educación siempre empieza por casa

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de agosto de 2019

El lunes último se viralizó un video filmado dentro de un vehículo que, en plena ruta provincial 101, cerca de General Pico, La Pampa, era conducido por un chico de 10 años (asustado, preocupado, intimidado) mientras su padre, que le "enseñaba" a manejar, lo incitaba de la peor manera: "¡Acelerá, maricón!" "No tengas miedo, vos dale". "Guarda que no se caiga a la banquina que te das vuelta como una media", etcétera. Y remataba su nefasta tarea poniendo el teléfono delante de la cara del niño ("No me dejás ver pá") y con un "saludito para la cámara", por lo que el chico, que a duras penas podía mantener el auto en su carril, saca una mano del volante para hacerlo. Todo esto en una ruta con una sola calzada de mano y contramano, con intenso tránsito de frente y sobrepasando al auto del video (que iba a unos 70 km/h) y llena de baches (se escuchan los golpes de los neumáticos, al mayor interpelar: "Agarrás todos los pozos", y al chico responder "No sé esquivarlos, si lo esquivo choco contra ese auto").

Lejos de comprender siquiera su irresponsabilidad, el adulto subió el video a sus redes sociales que luego fue difundido por el portal En boca de todos, de La Pampa. El fiscal general de esa provincia, Armando Agüero, dijo que la Justicia actúa en virtud del código de contravenciones, según el cual al mayor le corresponderían entre 60 y 120 días de arresto.

Hay decenas de consideraciones que se pueden hacer sobre este caso, que pudo haber terminado en tragedia. No hay un manual para consultar, pero los padres tenemos un deber ineludible: recordar que la verdadera educación empieza en casa (no en la escuela), enseñando a nuestros hijos a ser responsables y capaces de vivir en sociedad. Exactamente lo contrario a lo que hace el "padre" del video.