Lamborghini presentó el Temerario Spyder, la versión descapotable del superdeportivo que en 2024 reemplazó al Huracán, en el Academy Museum of Motion Pictures de Los Ángeles. Su principal novedad está arriba de los asientos, ya que por primera vez, un Lamborghini Spyder lleva un techo rígido que se pliega de forma automática. El modelo anterior —Huracán Spyder— utilizaba una capota de lona.

El techo está dividido en dos piezas y cuenta con diez mecanismos eléctricos que las mueve y las guarda en posición vertical detrás de los asientos. Según Lamborghini, al plegarlo el centro de gravedad baja tres milímetros respecto de la posición cerrada y la distribución del peso se mantiene. El mecanismo tarda 17 segundos y puede accionarse en marcha hasta 50 km/h.

Su techo está dividido en dos piezas y cuenta con diez mecanismos eléctricos para moverlas

La luneta trasera se regula eléctricamente para ajustar cuánto aire y sonido del motor entran al habitáculo. La marca también trabajó sobre el marco del parabrisas y las piezas que quedan detrás de los apoyacabezas para reducir las turbulencias al circular a cielo abierto. Además, los asientos incorporan salidas de aire caliente a la altura del cuello con tres niveles de intensidad.

El Temerario Spyder tiene una estructura de aluminio que, según Lamborghini, es un 6% más rígida a la torsión estática que la del Huracán Spyder. Frente al Huracán Evo Spyder, también ofrece 46 milímetros más de espacio para las piernas y 22 milímetros más de altura libre con el techo cerrado. El baúl delantero tiene 112 litros.

El Temerario Spyder tiene una estructura de aluminio que es un 6% más rígida a la torsión estática que la del Huracán Spyder

Qué comparte con la coupé y cuánto cambia en la aceleración

La coupé, presentada en Monterey en 2024, marcó el paso del V10 aspirado del Huracán a un sistema híbrido enchufable. El Spyder conserva esa mecánica. Combina un V8 biturbo de 4,0 litros con tres motores eléctricos, uno atrás y dos en el eje delantero, que le dan tracción integral. También mantiene la caja de doble embrague de ocho marchas. El V8 por sí solo entrega 800 CV y puede girar a 10.000 rpm, o hasta 10.250 rpm al activar el control de largada.

La potencia combinada es de 920 CV en ambas versiones

La potencia combinada es de 920 CV en ambas versiones. Según las cifras de fábrica, la coupé pasa de 0 a 100 km/h en 2,7 segundos y el Spyder lo hace en 2,8 segundos. El descapotable alcanza los 200 km/h desde parado en 7,3 segundos y declara la misma velocidad máxima de 343 km/h que la versión cerrada.

En el modo Città, el Spyder puede circular solo con electricidad y disponer de hasta 190 CV. Para detenerlo, Lamborghini instaló frenos de carbono y cerámica, con discos delanteros de 410 milímetros. Entre los opcionales figuran un escape Akrapovič de titanio y el paquete Alleggerita, que recorta hasta 22 kilos mediante piezas y llantas de fibra de carbono.

El estreno coincide con los 50 años del Silhouette, el primer descapotable de producción en serie de Lamborghini. Desde entonces, la marca pasó por modelos como el Diablo Roadster, el Gallardo Spyder y el Huracán Spyder.