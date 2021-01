Lanzamiento: cambios y nueva versión para el mediano más vendido en 2020

Chevrolet sigue con novedades este verano y ahora le llegó el turno al modelo que se fabrica en nuestro país, el Cruze; y la gran noticia para este modelo 2021 es el regreso de la versión intermedia LTZ.

En esta configuración de 4 puertas, el sedán ofrece llantas, parrilla y paragolpes más deportivos, más un paquete de equipamiento que lo ubica entre las versiones LT y Premier (tope de gama). El rediseño incorpora llantas de 17″, faros traseros con luces LED, cámara de retroceso de alta definición e incorpora la nueva generación del sistema de infotaiment MyLink con internet wifi nativo y el servicio OnStar.

Esta versión intermedia LTZ también estará disponible en la variante hatchback (5 puertas), que a su vez tendrá un aspecto más sofisticado en la versión Premier, com terminaciones más refinadas y exclusivas.

La mecánica se mantiene inalterable: sigue con el motor naftero con turbocompresor de 4 cilindros en línea 1.4 L que entrega 153 CV a 5000 rpm y 25,3 kgm a 2000 rpm de torque, que se asocia a una caja automática de 6 velocidades (la versión de entrada de gama, la LT, se ofrece con caja manual también de 6 marchas).

Cabe acotar que en 2020, las ventas del Cruze, sumando ambas siluetas, crecieron de un 19% a casi un 36%.

Los precios sugeridos son los siguientes: Cruze 5 LT MT, $2.065.900; Cruze 5 LTZ AT, $2.249.900; Cruze 5 Premier AT, $2.317.900; Sedán LT MT, $2.065.900; Sedán LTZ AT, $2.249.900; Sedán Premier AT, $2.317.900.

LA NACION