LA NACION lanzó LN Movilidad, una nueva mirada sobre una temática en pleno cambio

LA NACION presenta LN Movilidad, su nuevo vertical con un abordaje amplio e innovador sobre una temática que está en plena evolución tanto en el mundo como en la Argentina.

LN Movilidad, una nueva mirada sobre una temática en pleno cambio

La multiplataforma con foco 100 por ciento digital (www.lnmovilidad.com.ar) se encuentra en lanacion.com.ar y reúne toda la información de la industria automotriz, las novedades sobre otros medios de transporte y las últimas tendencias que genera la movilidad hoy en las ciudades.

En el segmento dedicado al sector automotor, los contenidos incluyen todos los lanzamientos de nuevos modelos, anticipos, un análisis del estado de la industria, indicadores (patentamientos, exportaciones, producción, venta de autos usados) y los detalles a fondo que hay que conocer sobre los vehículos disponibles en el mercado local.

También, notas sobre segmentos, guías de precios, recomendaciones técnicas sobre el mantenimiento y la información imprescindible a la hora de comprar o vender una unidad. Historias ligadas al mundo del automóvil y datos llamativos locales e internacionales. Además del avance de la sustentabilidad y su impacto en las dinámicas urbanas.

A tono con la profunda transformación que está experimentando el sector, y tal como vienen haciendo los medios especializados en el mundo, los autos híbridos y eléctricos tienen su propia sección. Habrá lugar para las noticias mas importantes sobre ese tipo de vehículos: las presentaciones de nuevos modelos en el mundo y en el país, las últimas innovaciones en baterías y estaciones de recarga y las estrategias de las compañías que están en plena evolución de automotrices a proveedoras de soluciones de movilidad, según su propia definición.

El enfoque sobre los modelos híbridos y eléctricos incluirá, además, notas de análisis sobre los desafíos que enfrenta la industria en su proceso de cambio, desde la mirada ambiental y el acceso a los insumos para su reconversión a las particularidades que presenta cada región. Los combustibles alternativos –como el hidrógeno verde- y las implementaciones en estudio formarán parte de ese capítulo.

Otra de las secciones que presenta el vertical será la dedicada a test drives, en donde los nuevos modelos lanzados cuentan con su prueba de manejo, con un amplio despliegue fotográfico y audiovisual sobre sus principales características y prestaciones.

Pero la información sobre las novedades del mercado no se agotará en el mundo de los autos: también habrá contenido sobre motos, barcos, aviones y lo último en avances ligados a la movilidad. En esa línea, la sección de tendencias ocupará un rol central en el vertical, a tono con la era de cambios que atraviesa el mundo.

Las innovaciones que están aplicando las principales ciudades para facilitar la movilidad y volverla más sustentable tendrán su lugar especial. Micromovilidad, tecnología en ciudades, soluciones en materia de infraestructura para alentar el uso de bicicletas y las nuevas implementaciones destinadas a reducir la huella ambiental en el transporte son algunos de los tópicos que presentarán contenidos actualizados.

La plataforma también tiene información sobre indicadores de mercado, como la evolución de los patentamientos tanto de autos como de motos, datos de producción y exportación y el ranking actualizado de los diez autos más vendidos.

El vertical contará, además, con columnistas, “la voz de los especialistas” que siguen al detalle la evolución de la industria y las últimas tendencias en electromovilidad, autos autónomos y ciudades inteligentes. La lista arranca con tres, a los que en los próximos meses seguirán sumándose nombres. Uno de ellos es Leonardo Valente, el economista con un MBA del IAE que pasó por Singularity University en California y es reconocido en el mercado como referente a la hora de hablar de autos híbridos y eléctricos.

Lucía Bellocchio también formará parte de la liga de especialistas: abogada con un MBA en Business and Big Data con doble titulación en The George Washington University.es, fundadora y directora de Trend Smart Cities, una consultora sobre smart cities (movilidad, sostenibilidad, gobernanza y ciudadanía), y miembro del Grupo de Expertos de U4SSC United for Smart Sustainable Cities-ONU, será la encargada de analizar las ciudades del futuro.

Otro de los columnistas que adelantará hacia dónde va la movilidad en el mundo es Alejandro Repetto. Ingeniero con posgrados en negocios y gestión de la innovación, es diseñador de futuros certificado por el Institute for the Future (Palo Alto, California) y también pasó por Singularity University. Su tema de investigación principal son los autos autónomos. Es cofundador y CTO de Inipop, una empresa de desarrollo de Internet de las cosas, e inteligencia artificial, que construyó el primer auto autónomo de Latinoamérica.

A los contenidos que generará la redacción propia del vertical que funcionará puertas adentro, con una producción que superará las 150 notas mensuales, se sumará el contenido de medios internacionales como The New York Times, The Economist, The Washington Post, The Wall Street Journal, BBC, El País (España) y Fast Company. Y la información regional que llega de la mano del Grupo de Diarios América (GDA), con los contenidos de O Globo (Brasil), El país (Uruguay), El Mercurio (Chile), El Comercio (Perú) y El Universal (México), entre otros diarios.

La propuesta integral tiene su foco digital pero hará sinergia con el resto de las plataformas de contenidos de LA NACION. Tiene su newsletter semanal, eventos por streaming, sus propias redes sociales (Instagram: @lnmovilidad, Facebook: LN Movilidad y Twitter: @lnmovilidad) además de presencia en las de LA NACION; y un evento anual. La primera edición se realizó en 2021 y marcó la agenda del sector con la presencia de más de 25 referentes.

Porque para moverse hacia lo que viene hace falta la más completa información, toda en un solo lugar.