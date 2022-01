Mateo Salvatto: “El auto es una revolución; es un motor de la sociedad”

Con 22 años, Mateo Salvatto es un referente entre los jóvenes emprendedores tecnológicos a partir del desarrollo de su aplicación gratuita Háblalo, que lanzó a los 18 años, destinada a que personas con diversos problemas logren una comunicación sin barreras, convirtiendo el texto en audio y viceversa, y que hoy es utilizada por más de 200 mil personas en 65 países del mundo.

En la actualidad, Mateo es director de Innovación de ORT Argentina y asesora a empresas en procesos de innovación; da conferencias, talleres educativos y charlas motivacionales alrededor del mundo bajo su lema, “convencer a los jóvenes de trabajar juntos para asegurarnos un futuro más inclusivo, equitativo y tecnológicamente alfabetizado”.

Durante una entrevista descontracturada, Mateo recuerda sus recientes inicios al volante y cómo ve el auto del futuro.

“No manejo hace tanto. Aprendí de grande, a los 20 años, durante unas vacaciones en Cariló. Me enseñó mi hermano en el auto de mi mamá, un Fiat 500. Él me dijo: vos tenés que saber y ahí aprendí”, dijo Salvatto.

El desarrollador comentó que no sacó el registro de manera inmediata, sino tiempo después. “Me colgué y como no tenía plata para un auto dije: bueno… no lo saco y luego lo hice a los 21 años y justo ahí, literal, me contactaron de Citroën para ser Embajador de la Marca y surgió este vínculo”.

Recuerda con gran alegría los viajes en familia, bastión de su presente, con la que frecuentemente fue a la costa argentina en el auto de su padre, un Peugeot 208. “Hicimos viajes largos en una camioneta Renault Captur, fuimos a San Luis y Mendoza. Los autos me dan alegría, son lugares donde se generan lindos recuerdos”.

Su primer auto fue un Citroën C4 Cactus edición Rip Curl, “tenía 1000 km, estaba nuevo. La primera vez que entré en el C4, dije ¡No puede ser! ¡Es una nave! Cuando saqué el registro tenía la idea de comprar un auto chiquito y cuando me llamaron de Citroën para ser su embajador me encantó. Pensaba ‘que me den un C4′ y cuando pasó fue increíble, una sensación única”, expresó.

¿Cuánto tiene que ver la tecnología con los autos?, Salvatto afirma, “¡Mucho! El auto, como tal, es una revolución impresionante. Hay grandes innovadores en la historia del sector automotor, es una industria que genera innovaciones constantes y se renueva muy frecuentemente. Hoy, particularmente, tiene que ver con aquello que hace a los vehículos autónomos, eléctricos. Realmente, es un motor de la sociedad actual”.

Reconoce que la movilidad automotriz de hoy, moldeó el desarrollo de las ciudades, de los países, de las fronteras, “gracias a los autos avanzamos mucho como sociedad, son un elemento fundamental”.

Mateo usa constantemente su auto. “Voy a la oficina, salgo con amigos, voy a casa de mis padres en Caballito. Planeo hacer mi primer viaje en ruta pronto, quiero ir a Pinamar donde vive mi hermano, visitarlo me entusiasma”.

Acerca del vínculo con la tecnología, Salvatto describe que “está en todos los aspectos de nuestro día a día, siempre. Está mucho más cerca de lo que vos creés, porque usás Netflix, que utiliza inteligencia artificial o Youtube, que usa un algoritmo o Instagram; está muy cerca”, además señaló que “el auto en el que te subís todos los días tiene una computadora ultra potente con features (características) de tecnología que son bárbaros. El Citroën Cactus que uso, por ejemplo, tiene asistencia en pendientes, distintos modos de conducción, cuando detecta que vas a chocar frena solo. Es increíble vivirlo, ojalá nunca tenga que necesitarlo, pero, podés sentirte muy seguro y ahí se refleja la tecnología”.

En el habitáculo, siempre lleva algunos ejemplares del libro que escribió, La batalla del futuro, algo en qué creer; además, “ropa de repuesto, un traje por las dudas, una raqueta de tenis, botellas con agua, caramelos de miel; es otra oficina”, comentó Mateo.

En la conducción, “no cedo el volante, manejo yo. Desde que manejo, no me siento seguro cuando lo hacen otros. Además, mi auto es Citroën, así que lo manejo solo yo (risas)”, señaló.

Al pensar un aporte desde lo tecnológico en un automóvil, comentó que, “una funcionalidad que me encantaría que tuviera sería un sistema de interpretación de sonido, que le avise a las personas que no pueden escuchar cuando viene una ambulancia o un patrullero atrás, mediante una señal = en el tablero, ese, sería mi sello”.