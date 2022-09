Micromovilidad: claves de la tendencia que transforma las ciudades

El mundo se transforma a un ritmo sin precedentes: múltiples factores están constantemente cambiando aspectos muy cotidianos de nuestras vidas. La pandemia –sin ir más lejos- modificó muchísimos de nuestros hábitos, entre los cuales la movilidad no es la excepción.

Sucede que muchas personas comenzaron a trabajar desde sus casas, a comprar más cerca, a caminar más y desplazarse menos. Y al mismo tiempo la sustentabilidad cala cada vez más hondo en nuestras decisiones, al tiempo que hace que busquemos trasladarnos de un modo más saludable, más bajo en consumo de carbono y capaz de mejorar la calidad de nuestra vida urbana.

A Zurich Argentina le interesan profundamente los hábitos de vida de las personas. Y por eso decidió emprender -junto con la consultora Camping is the New Picnic- un estudio sobre movilidad sustentable que reunió la opinión de 916 personas de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. De allí surgieron algunos datos más que relevantes:

Más de 5,5 millones de argentinos utilizan hoy medios de transporte alternativos –bicicletas, servicios públicos de bicicletas, monopatín y skate- de manera habitual.

La bicicleta se posiciona como el medio favorito (89%) al que le siguen el servicio público de bicicletas (15%), el monopatín (3%) y el skate (1%).

se posiciona como el medio favorito (89%) al que le siguen el (15%), el (3%) y el (1%). El 41% de los argentinos elige medios de transporte alternativos para cuidar el medioambiente y el planeta.

Es así que la “micromovilidad” –como se da en llamar al transporte a través de vehículos ligeros- se vuelve un agente transformador de las ciudades, ya que implica que más personas tengan acceso a la ciudad y que, en la medida de lo posible, se minimice el uso del automóvil. Una tendencia beneficiosa que aún presenta múltiples desafíos.

nomADN: un seguro para la movilidad sustentable

Se llama nomADN y es una de las propuestas más innovadoras de Zurich, ya que permite asegurar tanto bicicletas, monopatines, patinetas y rollers junto con su kit de seguridad y accesorios, como los equipos electrónicos portátiles (notebooks, celulares), además de los bolsos, mochilas y otros objetos de uso personal que se estén transportando.

Se trata de una cobertura integral que hace foco en las necesidades concretas y actuales de las personas, y como tal incluye asistencia de traslado y reparación y help desk tecnológico.

“Este es el resultado de la implementación de nuestra estrategia centrada en las personas, para entender sus hábitos de vida y poder desarrollar propuestas que los acompañen en todo momento, en este caso, para quienes prefieren movilizarse de una manera más sustentable”, explica la Head of Comunications de Zurich Argentina, Adriana Arias.

Nordelta y su nuevo sistema de bicicletas compartidas

Más que un mero servicio de movilidad urbana, las bicicletas compartidas se presentan como un instrumento interesante para mejorar la vida de las personas. Con esa consigna en mente, Zurich e Itaú apoyan el nuevo sistema de movilidad que junto con Tembici se instaló en la localidad de Nordelta, en Tigre: una propuesta que permitirá tanto a los vecinos de la zona como a sus visitas viajar de una manera segura, sustentable y accesible.

Se trata de un sistema de bicis compartidas que ya se encuentra disponible: se inauguraron 21 estaciones ubicadas en los principales accesos y barrios de Nordelta, que cuentan con un total de 200 bicicletas.

El nuevo servicio se puede usar a través de la aplicación de bike Itaú, donde se selecciona una categoría, un plan determinado, se ingresan los datos solicitados y con esa información ya se puede retirar una bicicleta desde cualquier estación.

“Estamos convencidos de que este proyecto tendrá un impacto favorable en la comunidad de la zona y en el ambiente”, resaltó al respecto Adriana Arias. Y subrayó: “Más que una tendencia, las nuevas formas de movilidad representan un cambio positivo que llegó para quedarse”.

