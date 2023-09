En tiempos donde funcionamos como una “oficina ambulante”, es más importante que nunca cuidar nuestras pertenencias con coberturas personalizables

escuchar

Movernos por la ciudad en una bici o en un monopatín con una notebook, un teléfono celular, una tablet o unos vistosos auriculares inalámbricos es tan habitual hoy en día que casi no nos damos cuenta de que estamos transportando objetos de mucho valor. Y es lógico: están tan incorporados a nuestra vida cotidiana que son casi una extensión de nuestro cuerpo. Pero no solo no lo son, sino que en ciudades tan grandes como Buenos Aires suelen ser objeto de robos.

La diversidad de equipos de movilidad y accesorios, de equipos electrónicos portátiles y de objetos personales con los que nos trasladamos nos convierten en una suerte de “oficinas ambulantes”. Esta esencia nómada llevó a Zurich Argentina a pensar y desarrollar nomadn, una propuesta de seguros que da respuesta a las nuevas necesidades de protección en la movilidad urbana.

“Ante las transformaciones que viene atravesando el mundo y los consecuentes cambios de hábitos en las personas y en los estilos de vida, llevamos adelante una investigación para comprender las nuevas formas de movilidad. Y así fue que diseñamos nomadn, una solución de protección y de asistencia que responde al uso de estos nuevos medios de transporte, un cambio positivo que llegó para quedarse”, afirma Mauro Zoladz, director de propuesta de valor en Zurich Argentina.

A través de nomadn, hoy es posible asegurar contra robo (o daño por tentativa de) equipos de movilidad como bicicletas, monopatines y rollers, además de los accesorios de seguridad de los mismos (cascos, coderas, rodilleras y candados) y del seguro de responsabilidad civil para estos medios de transporte, que ampara ante los reclamos de terceros por daños corporales, materiales y perjuicios que pueden causarse accidentalmente utilizando estos medios de transporte.

Pero, además, la compañía también ofrece coberturas de robo para equipos electrónicos portátiles (celulares, notebooks, tablets, cámaras fotográficas y de acción), para objetos personales (como billeteras, carteras, bolsos, portafolios y mochilas) y de otros que se encuentren dentro (llaves y maquillaje, por ejemplo). Claro que, como no todos se trasladan con los mismos equipos y dispositivos, las coberturas son totalmente personalizables. Y digitales: a través del cotizador de la compañía se puede calcular el costo del seguro.

Por otra parte, un gran diferencial que ofrece Zurich Argentina es la cobertura de robo para equipos de movilidad, que incluye una asistencia ante emergencias que cuenta con traslado, reparación y help desk tecnológico. “Si un cliente se queda en la calle, intentamos ayudarlo con la reparación en el lugar donde esté a través de un servicio de mecánica ligera in situ. Y si no es posible la reparación, lo trasladamos a un taller o a su domicilio. Por último, ante un intento de robo, si la notebook tuviera un problema informático, Zurihelp le brindará asesoramiento telefónico”, explica Zoladz.

Los nuevos hábitos de movilidad urbana y todos los accesorios que trasladamos con nosotros exigían una cobertura específica. Y nomadn es, justamente, la mejor forma de cuidarlos.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.