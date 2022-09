Neumáticos: cómo cuidar las ruedas para extender su vida útil

El largo conflicto sindical entre los fabricantes de neumáticos y el sindicato del sector (Sutna) tiene en vilo a la industria automotriz y agudiza los faltantes de productos en el mercado de reposición. Con subas de precios que superan el 100% en el último año (por encima de la inflación promedio), la escasez de cubiertas lleva a los propietarios de autos a extremar los cuidados para conservar en buen estado las existentes.

A continuación, una guía sobre todo lo que hay que tener en cuenta sobre los neumáticos, desde su vida útil hasta la presión adecuada para evitar un desgaste innecesario.

¿Qué controles hay que hacerles a los neumáticos?

La vida útil de un neumático depende de una combinación de factores como el diseño, los hábitos del conductor, el clima, el estado de las calles y la manera en que se cuidan. Por eso, para saber en qué condición están hay que chequearlos periódicamente e identificar posibles problemas. ¿Qué hay que revisar?

1) La profundidad de los dibujos, que no debe ser inferior a 1,6 mm. Para chequearlo, existen los indicadores de desgaste (llamados Tread Wear Indicator, TWI) que se encuentran en la banda de rodamiento (pequeñas hendiduras perpendiculares o diagonales entre los surcos principales). Una vez que alcanzan esta marca se deben reemplazar.

2) Si tiene signos de desgaste desparejo de la banda de rodamiento. De ser así, quizás sea necesario hacer una rotación.

3) Si hay objetos extraños en el dibujo (piedras, clavos y demás). Sacarlos y chequear que no hayan dañado el caucho.

4) Si presentan daños, cortes, globos, deformaciones y otras anomalías.

Si se da algunas de las situaciones anteriores, se recomienda reemplazarlos.

También hay que prestar atención a la “sensación” que se tiene al conducir, ya que una marcha incómoda puede indicar daños o un desgaste excesivo. Si se notan vibraciones u otras alteraciones, es necesario reducir la velocidad, manejar con precaución hasta que se pueda dejar la ruta de forma segura, detenerse e inspeccionar las ruedas.

Si un neumático está dañado, será necesario desinflarlo y reemplazarlo con el de auxilio. Si no se observa daño alguno ni se puede identificar la fuente de la vibración, se recomienda llevar el vehículo a un centro de servicios para una inspección exhaustiva.

¿Los neumáticos tienen vencimiento?

Según los expertos, “los neumáticos no caducan ni tienen fecha de vencimiento y su vida útil depende principalmente de sus condiciones de uso”. El factor DOT (Department Of Transportation) que aparece en ellos corresponde a su fecha de fabricación y no tiene relación directa con la edad del neumático.

Este DOT está compuesto por cuatro cifras que indican la semana de fabricación y el año; por ejemplo, si dice 5421, significa que fue elaborado en la semana 54 de 2021.

Pero lo que sí importa a la hora de calcular la edad de la cubierta es su fecha de montaje, ya que su vida útil comienza cuando comienzan a rodar. Por eso, es recién a partir de los cinco años de rodado que deben pasar por una revisión minuciosa de un especialista para determinar si es necesario cambiarlos. Llegados a los 10 años, algunas marcas recomiendan reemplazarlos independientemente del kilometraje, aspecto visual o mantenimiento.

¿Qué presión llevan los neumáticos?

Los neumáticos pierden hasta 1 psi (libra por pulgada cuadrada) por mes, por lo que hay que revisar todos los neumáticos (incluso el de repuesto) cada 30 días y sobre todo antes de un viaje largo. La medición debe hacerse en frío, antes de manejar o al menos tres horas después de que el vehículo haya sido utilizado.

La presión de inflado influye directamente en su vida útil, pues si están inflados de más no se desgastarán de manera uniforme y no durarán mucho. Por otra parte, si están bajos harán gastar más combustible. La presión correcta la informa el fabricante del vehículo y puede encontrarse en el manual del auto, en alguno de los parantes de las puertas delanteras o en la tapa del tanque de combustible.

¿Para cuidarlos hay que rotarlos? ¿Cómo?

Finalmente, es importante saber que los neumáticos deben ser rotados debido a que los ejes delantero y trasero desgastan los neumáticos de manera diferente. ¿Cómo se hace? Se colocan los neumáticos que estaban en el eje delantero en el eje trasero (manteniendo el mismo lado del vehículo) y viceversa. Sin embargo, hay situaciones específicas donde se recomienda una rotación cruzada, en X, pasando el neumático delantero derecho a la posición trasera izquierda; y viceversa. Por eso, es necesario que un especialista compruebe el tipo de desgaste para decidir cuál es mejor.

La rotación debe ser realizada de manera preventiva en promedio cada 10.000 km recorridos.