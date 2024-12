Nissan organizó un encuentro para quitar los miedos al conducir

“¡Sí puedo!”, esa fue la frase generalizada que se escuchó durante el primer encuentro de mujeres propuesto por Nissan Argentina con el objetivo de acercarlas de manera práctica a escenarios reales que pueden suceder durante la conducción y cómo superarlos con tranquilidad y exitosamente.

Carolina Martinenghi, responsable de Comunicación de Nissan Argentina destacó que la empresa trabaja constantemente en la seguridad vial y “para la marca es muy importante que los conductores y en este caso, las mujeres, se sientan seguras a la hora de manejar. La propuesta del encuentro fue animarlas a enfrentarse en un entorno seguro a situaciones cotidianas que requieren acciones inmediatas”.

Aunque manejar para un gran número de personas resulta algo natural por su entorno social o familiar donde se les ha fomentado el aprenderlo, en la actualidad las estadísticas argentinas reflejan que esto no se replica de igual manera para las mujeres, así, “en el país la conducción sigue siendo una actividad principalmente masculina, hay muchas mujeres que no manejan. Del 100% de las licencias de conducir que se entregan (Clase B), menos del 35% pertenecen a mujeres y el resto a los varones. Aprender a manejar y sacar la licencia se torna en algo estresante”, señaló la representante.

En la jornada, además de actividades, se les explicó el funcionamiento del auto

Y detalló que, de ese casi 35%, la cantidad de mujeres que ‘realmente’ se coloca al volante para conducir es menos del 50%, “muchas mujeres tienen la licencia de conducir y no la usan, se vence y no la renuevan. Nunca manejan por una cuestión cultural, de miedos o por comodidad la mayoría de las veces durante los viajes la mujer termina como acompañante y no como conductora”.

¿Afuera los miedos?

Esta clínica de manejo llamada Ruta Segura se llevó adelante en el predio Arawak, ubicado en Campana, provincia de Buenos Aires, y estuvo acompañada por el equipo de Mujeres al Volante que diseñó las actividades mediante postas. La primera fue de meditación donde más de 20 mujeres de diferentes edades y profesiones respiraron de forma consciente para “enfocarse en el aquí y ahora” y aprovechar aún más las actividades a realizar. Luego, divididas en grupos se aprendió el paso a paso de cómo cambiar un neumático y el uso de cada herramienta, además, identificar y revisar los fluidos en el circuito del motor.

Ya en las pistas, se ejecutó el frenado de emergencia y la frenada con esquive, además, del uso del e-Pedal de Nissan y después se manejó la pick up Frontier 4x4 sobre barro con distintos grados de dificultad para aplicar la tecnología de asistencias al conductor.

Una actividad era manejar la pick up Frontier 4x4

Para Luly Dietrich, creadora de Mujeres al Volante, la comunidad con más de 15 años en el sector y cuyo objetivo es lograr más autonomía y seguridad en las mujeres que manejan y motivar a aquellas que aún no lo hacen, el conocimiento genera seguridad, confianza y, así, inmediatamente empiezan a disfrutar de manejar sin miedos.

Destacó que, “tres de cada 10 licencias son de mujeres y solo dos de cada 10 conductores son mujeres. Cuando asumís el estar al volante de tu auto, pasando los miedos y los bloqueos te encuentras con la libertad y ese instinto te dice ¡es mi momento!, generas autonomía. Como mujeres sí podemos manejar en cualquier lugar, la edad no es un obstáculo para aprender, cada día que manejas es un logro y esto confirma el poder que cada una de nosotras tenemos. Al cierre de esta Clínica de manejo el tener más seguridad y disfrute al conducir se vio en las caras de las mujeres, hay un antes y un después”.

Entre las asistentes, la constante fue ¡sí puedo! como el caso de Alejandra Campomar de @buenosairesparachicos que, si bien, tiene licencia para conducir, “no me animaba a manejar en ruta hasta hoy por la confianza que sentí, los autos y el entorno cuidado. Estoy empoderada, feliz y segura para animarme y manejar en cualquier lado, ¡sí puedo! Hice todos los ejercicios y la prueba de frenado y esquive eliminó la pesadilla que uno tiene si un niño se atraviesa en la calle. Definitivamente este es un conocimiento muy importante y apropiado el compartirlo entre mujeres que hablamos de qué nos pasa con tranquilidad, siendo escuchadas, apoyadas y sacándonos los miedos”.

Asimismo, Mauje Leguizamon, invitada de la marca proveniente de Formosa, destacó que la propuesta de las pruebas de manejo fue interesante y este tipo de encuentros, “es súper recomendable para que las mujeres lo hagan, aprendan más allá de manejar, a solucionar situaciones que pueden darse en la calle y a mostrarles que pueden siempre. Suena básico, sin embargo, hacer los ejercicios propuestos en vivo permite aprender realmente. Me llevo experiencias muy lindas”.

En tanto, Cintia Amarilla, Mecánica y Guía en la posta de Motor de Mujeres al Volante afirmó que las asistentes venían con ánimo de aprender, “la energía increíble, todas interesadas y con muchas inquietudes y la alegría al final cuando ellas solas superaron un inconveniente como un cambio de neumático, fue único. Se sienten capaces”.

Participaron más de 20 mujeres

Igualmente Celeste Giarnelli, periodista creadora de contenidos que llegó a la jornada con la intriga de cómo lo iba a pasar porque no sabe manejar. Sin embargo, en la posta de cambio de neumático y luego como acompañante, compartió cada ejercicio y al terminar el día comentó, “me gustó compartir con otras mujeres que manejan, escuchar cómo llevan la conducción en su vida. Me voy muy satisfecha y definitivamente voy a aprender a manejar porque no quiero perderme la posibilidad de acciones que impliquen el manejo de un auto en futuras oportunidades y la libertad que en lo cotidiano me puede dar. Voy a sacar la licencia”.

Nissan Argentina ofrece una amplia gama de vehículos y “las mujeres se suman cada vez más a las SUV un segmento que está en crecimiento, está el X-Trail y el Kicks, una elección muy reconocida por las mujeres por su tamaño”, dijo Martinenghi y concluyó, “el conocimiento te da seguridad. Me llena de alegría que más de 20 mujeres se vayan empoderadas, más seguras, contentas por ellas mismas, con la confianza necesaria para enfrentar cualquier desafío al volante. Que puedan transmitir esta experiencia que vivieron y esa energía del ¡sí puedo!”.

