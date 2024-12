Otra automotriz bajó los precios de sus 0km tras los cambios en el impuesto PAIS

El Gobierno anunció el fin del impuesto PAIS con fecha el 23 de diciembre. Mientras tanto, se tomó la decisión de hacer una reducción parcial dado que el plazo mínimo vigente desde que se pasa por Aduana hasta que se puede pagar por el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) es de 30 días, Aduana ya no hizo la retención (95%), porque al momento del pago no existiría el impuesto y no sería deducible.

En línea con la futura eliminiación del gravamen, varias automotrices tomaron la decisión de bajar anticipadamente los precios de sus modelos. Tanto Ford como Toyota, las primeras en comunicar bajas, lo hicieron a modo de adelanto dado que los modelos que comercialicen durante diciembre o bien fueron adquiridos abonando el impuesto o producidos, en parte, con autopartes importadas.

Ford Ranger

Entonces, a raíz de lo antes mencionado, la automotriz modificó, por ejemplo, los valores de su pick up. La Ranger varió en torno al 0,5% a la baja respecto al mes anterior aunque no impactó a todos los modelos de la gama, manteniéndose el valor de varios de ellos.

XL 4x4 MT: $43.585.600

XLS 4x2 MT: $42.513.500

Black 4x4 MT: $50.249.500

XLS 4WD AT V6: $55.942.120

XLT 4x2 AT Biturbo: $51.206.000

XLT 4x4 AT Biturbo: $56.844.700

LTD 4x4 AT Biturbo: $63.715.600

LTD Plus 4WD AT V6: $70.328.880

Ford Territory

En cuanto a uno de los SUV que comercializa la marca en la Argentina, así quedó configurada su gama de cara a diciembre.

SEL 4X2 AT: $39.923.700

Titanium 4X2 AT: $41.838.400

Ford Territory

Ford Maverick

La pick up compacta de Ford, producida en México, está listada en nuestro país de la siguiente manera:

XLT AT: $37.690.400

Lariat FX4 AT: $48.309.000

Lariat Híbrida: $48.309.000

Ford Maverick

LA NACION