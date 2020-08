Peugeot 208: llegó el nuevo jugador de los compactos

Seguridad. Todas las versiones incluyen control de estabilidad (ESP)

El jueves último comenzó la preventa del flamante Peugeot 208, del que ahora sí se conoce la configuración de la gama, el diseño interior y el equipamiento que lo ponen en la franja alta del segmento más competitivo del mercado; todos los precios y bonificaciones

8 de agosto de 2020

Más allá de la avalancha de lanzamientos de SUV, que sin duda no dejan de captar usuarios y expandir su participación en el mercado, los modelos del segmento B, antes "chicos" y ahora "compactos", representan la mitad del volumen de ventas del rubro Automóviles (lo que incluye además citycars, medianos, SUV, crossover, MPV y otras yerbas) en las estadísticas de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la R. A. (Acara). Incluso en este alicaído 2020, los autos B suman el 49,5% del total de dicha fracción del mercado que, para que quede claro, no incluye a las pickups, que juegan en el apartado Comercial liviano, pero que tampoco logran destronar a los compactos, porque hasta el 31 de julio último, todas las camionetas acumulan 47.363 unidades contra unos 62.682 autos chicos (cifra en la que pueden faltar algunos modelos con bajas ventas).

Toda esta introducción sirve para poner en contexto a qué franja del mercado llega para competir el íntegramente nuevo Peugeot 208, que se fabrica desde hace pocas semanas en El Palomar y del que ya adelantamos (Al Volante del 18 de julio último) la toma de contacto con los prototipos que se utilizaron para poner a punto el nuevo producto del Grupo PSA (pronto Stellantis, cuando se fusione con FCA, Fiat Chrysler Automobiles). Recala, precisamente, en el segmento más competitivo del mercado, con modelos de diversa calidad, prestaciones y tecnología.

La nueva gama del Peugeot 208 comenzó su preventa el último jueves con importantes bonificaciones. Está compuesta por las versiones Like 1.2 L MT, entrada de gama con el motor tricilíndrico EB2 1.2 L de 82 CV ($1.210.300); Like Pack 1.6 L MT ($1.309.000); Active 1.6 L MT ($1.417.000); Active 1.6 L Tiptronic ($1.527.000), con transmisión automática; Allure 1.6 L MT ($1.597.000); Allure 1.6 L Tiptronic ($1.707.000), y el tope de gama Feline 1.6 L Tiptronic ($1.844.000), todas ellas con el conocido motor EC5 4 cilindros en línea 1.6 L de 115 CV, que también equipa al actual 208 de origen brasileño, que será reemplazado por este nuevo 208 nacional. Cabe acotar que Peugeot anticipa que en enero de 2021 se completará la gama con la llegada de la versión GT Line, importada desde Francia, con el motor tricilíndrico EB2 1.2 L Puretech con turbocompresor (más caja de velocidad Tiptronic de 6 marchas), por lo que entregará una potencia de 130 CV.

En cuanto a las bonificaciones, durante agosto Peugeot ofrece financiar hasta $650.000 con tasas a partir del 9,9% y plazos de hasta 36 meses para adquirir este nuevo 208 a través de la página www.peugeotstore.com.ar

¿Qué hay de nuevo?

Como se dijo en la edición del 18 de julio, este flamante Peugeot 208 es el primer producto nacional con la moderna, global y flexible plataforma CMP de PSA, que le permitió a esta nueva generación del compacto del león crecer en longitud y ancho para brindar un espacio interior más generoso. También se mencionó que la mecánica no había cambiado; salvo la versión de entrada de gama Like, el resto de los modelos mantiene el motor 1.6 L con una potencia de 115 CV a 6000 rpm y un torque de 150 Nm a 4000 rpm, que equipa al 208 actual, aunque con algunos retoques y modificaciones (conductos de admisión y carter más pequeños para compactarlo, un sistema de inyección más moderno, escape monoblock y otras calibraciones de arranque y consumo). En algunas versiones se combina con una tradicional caja manual de 5 marchas y en otras con una Aisin automática de seis.

Sin embargo, nada podía decirse sobre cómo iba a ser el diseño interior del nuevo 208, porque todo el tablero, consola y otros detalles estaban celosamente ocultos en el prototipo que LA NACION manejó. Ahora, la incógnita se reveló: está equipado con una flamante evolución del conocido entorno de conducción i-Cockpit, denominado 3D, que se distingue por cuatro componentes principales: volante compacto, tablero de instrumentos elevado, pantalla táctil (All in One) de 7" en la línea de visión del conductor y una serie de teclas que permiten el acceso directo a las funciones principales del vehículo.

El interior renueva el concepto de i-Cockpit de la marca del león

El otro punto fuerte para destacar de este 208, antes que podamos probarlo, es la incorporación de numerosas ayudas a la conducción (ADAS) y elementos de seguridad activa. Entre las primeras: indicador de límite de velocidad (lectura de señales), sensor de luz, alerta de riesgo de colisión, frenado automático de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, alerta de atención del conductor por cámara (detector de fatiga), alerta de descanso y sistema Vision Park 180° (la cámara de retroceso y los sensores generan una imagen virtual del entorno para tener una vista cenital de la maniobra). Entre los segundos se alinean: control de estabilidad (ESP), asistente de arranque en pendiente y frenos con ABS más asistencia de frenado de urgencia (AFU) en todas las versiones.

También es amplio el equipamiento de confort en las versiones superiores; en especial, el cargador inalámbrico de teléfonos celulares, para los que también ofrece los protocolos Apple CarPlay y Android Auto, además del conocido Bluetooth.