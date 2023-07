Subastan más de 20 autos sin precio base y condiciones especiales: cómo participar

escuchar

En el mundo de las subastas hay excepciones y quizás lo que ofrece Monasterio Tattersall sea una de ellas. Acostumbrados a los remates con valores base, en este caso se subastan más de 20 vehículos sin establecer montos mínimos de oferta. Es decir, cada potencial comprador podrá ofrecer el monto que considere correcto y partir de ahí para llevarse el vehículo en cuestión.

No obstante, aclaran desde la subastadora, el monto ganador está sujeto a aprobación. Esto significa que, por más que no haya una oferta superior a determinado número, si la empresa que ofrece los lotes para la almoneda no acepta ese valor, no será vendido. “En base a la experiencia de la firma martillera, en el 99% de los casos, las empresas que ponen a la venta los vehículos aprueban los resultados”, le explicaron a este medio allegados a la plataforma.

Ahora bien, en la oferta de vehículos aparecen modelos de todo tipo. Desde una moto marca Zanella que, aclaran, no fue probado si funciona, a varios autos como un Toyota Etios XLS, un Subaru Outback, otro Ford Ka, un Honda Civic EX-T y un Nissan Kicks 1.6.

Uno de los modelos que se irán en esta subasta es una Toyota Hilux Gentileza Monasterio

Por otro lado, aparece una Toyota Hilux cabina doble 4x2 así como un Honda HR-V EXL y un Jeep Renegade 2.4 automático. Todos estos mencionados, en funcionamiento. Sin embargo, se recomienda revisar las especificaciones técnicas de cada uno de los lotes antes de ofertar por cualquiera de ellos. Entre tanto, figuran varias Fiat Ducato y similares de la marca Citroën y Hyundai. Muchos de estos vehículos ya tienen ofertas hechas, por lo que deben ser superadas para poder ganar el remate.

Varios de los lotes ya cuentan con ofertas Gentileza Monasterio

Cómo participar

El primer paso es registrarse en la web oficial de la martillera. Al ser una almoneda online, es obligatorio contar con una cuenta para ofertar por cualquier lote. Para poder participar, se necesita una caución del 10% de un depósito en efectivo o un 30% con ECHEQ en garantía. Sobre esto hay que hacer un paréntesis.

Otro de los modelos que se irán en esta subasta Gentileza Monasterio

En lo que refiere a ese primer porcentaje, es el 10% sobre el crédito de cada usuario en la web de la martillera. Al registrarse, se puede ingresar dinero mediante depósito en efectivo o transferencia bancaria que se convierte en un activo adentro de la web, como si se tratase de una billetera virtual. Sobre ese número, se abona el 10%.

En cuanto al segundo, “es la modalidad recomendada por la casa martillera ya que se pide que se confeccione con fecha diferida. Al no ser depositado, no se realiza movimiento de dinero y se evitan costos de débito y créditos innecesarios”, explicaron.

Una vez hecho esto, resta ofertar la cantidad de veces que se considere necesario por un lote. Siempre predominará la más alta y en ningún caso las ofertas se pueden anular. “Si algún participante realiza una oferta dentro de los últimos treinta segundos previos al cierre, el cronómetro adicionará treinta segundos más, para que todos los oferentes interesados tengan la oportunidad de efectuar nuevas ofertas. Y así sucesivamente”, comentaron. Todas estas unidades tienen prevista como fecha de cierre el próximo 28 de julio.

