Cómo anda y qué ofrece la renovada Kia Carnival

Kia fue una de las marcas más perjudicadas por las trabas a la economía que rigieron hasta el año último. Tanto es así, que debió acotar su oferta y hacer malabares administrar un cupo de unidades que por momentos fue más que limitado.

Sin embargo, en este 2024 y de la mano de la apertura a las importaciones y la flexibilización para acceder a moneda extranjera, pudo rearmar su cartera y volver a tener un mayor volumen de algunos de los modelos que siempre anduvieron muy bien en nuestro país. Uno de ellos es la Carnival, su van para el segmento D con capacidad para 11 pasajeros, que llega importada de Corea del Sur en, por el momento, una única versión (SX, tope de gama) y que pudimos evaluar.

Esta Carnival corresponde al restyling de la cuarta generación que se lanzó globalmente en 2018. Por eso, vemos que no hay modificaciones en las medidas (5,155 m de largo, 1,995 m de ancho, 1,775 m de alto y 3,09 m de distancia entre ejes) ni tampoco modificaciones en la mecánica. Lo que sí salta a la vista es que adopta el lenguaje de diseño de la automotriz denominado Opposites United y que tiene que ver con “combinar elementos contrastantes para crear un impacto visual y emocional en sus vehículos”.

Nuevo diseño para la Kia Carnival

Aquí esto se aprecia en la flamante parrilla en donde se distingue el tradicional pero actualizado esquema tipo Tiger Nose y en los faros delanteros full LED de 4 proyectores con DRL verticales que recorren el contorno y que se unen con un nuevo paragolpes más amplio. En la parte trasera surgen rasgos elegantes y robustos, con un renovado motivo para las luces traseras que atraviesan el baúl, el alerón donde se esconde el limpiaparabrisas y el replanteado paragolpes. En el lateral incorpora llantas de aleación de 17″ (con neumáticos 235/65) y un plafón metalizado en degradé en lo que sería el pilar C.

Largo: 5,155 m

Ancho: 1,995 m

Alto: 1,775 m

Distancia entre ejes: 3,09 m

Despeje: 162 mm

Ángulo de ataque: 15,4°

Ángulo de salida: 20°

Capacidad del baúl: 56/2689 L

Capacidad del tanque: 72 L

Neumáticos: 235/65 R17″

Peso: 2255 kg

Puertas adentro encontramos una calidad de materiales y terminaciones muy destacada, con revestimientos blandos y acolchados en varias texturas distribuidos estratégicamente. La posición de manejo es elevada, sencilla de hallar y las butacas tapizadas en cuero ecológico poseen un perfil ergonómico que se ajusta perfectamente al cuerpo.

La visibilidad hacia el afuera es óptima, y todos los asientos se pueden mover y rebatir, por lo cual ofrece una gran modularidad para adecuar las plazas a las necesidades de los usuarios y también para acceder a las distintas filas sin problemas (ayudan los dos portones laterales bien amplios).

También en el interior la tecnología domina el ambiente. Aparece un frente digital compuesto por dos pantallas curvas de 12,3″ que se integran en un único panel para dar una sensación panorámica y que, además, se unen al resto del entorno de una manera que no desentona para nada. Para apoyar ese planteo tech los mandos físicos son tipo one touch, hay siete puertos USB-C repartidos en las cuatro hileras y brinda la posibilidad de conectar simultáneamente dos dispositivos de forma inalámbrica mediante Bluetooth (es compatible con Android Auto y Apple CarPlay).

Y como si fuera poco, cada vez que se activan las luces de giro, las cámaras instaladas en los espejos laterales replican lo que captan dentro de los relojes del tablero, como para que no haya que mover la vista hacia los costados.

Las dos pantallas de 12,3" forman un frente completamente digital en el interior de la KIA Carnival

Doble techo solar, cargador inductivo de teléfono, asientos delanteros calefaccionadas y con ajuste eléctrico, cámara 360°, sensores de estacionamiento adelante y atrás, climatizador trizona con salida en los lugares posteriores y llave inteligente (desde ella se pueden accionar las puertas laterales y el portón trasero, los levanta cristales e inclusive encender la van), son otros de los componentes de confort destacados.

Eficiente y rendidor

Como se mencionó, no hay novedades en la mecánica: sigue con el motor turbodiésel de 2.2 L, 4 cilindros en línea y 16 válvulas, que genera 202 CV a 3800 rpm y 44,9 kgm entre 1750 y 2750 rpm, conectado a una transmisión automática de 8 marchas con convertidor de par; la tracción es delantera.

El impulsor es realmente un caballito de batalla para Kia, con una entrega de potencia lineal y un torque máximo que emerge desde bien abajo en el tacómetro como para garantizar que siempre haya respuestas ante la demanda del acelerador. Esto se da asimismo porque la caja está muy bien relacionada y muestra rapidez y suavidad en el pase de cambios.

En cuanto a la performance, acelera de 0 a 100 km/h en 10 s, recupera de 80 a 120 km/h en 7,5 s (en modo Power) y alcanza una velocidad máxima de 190 km/h. Y los consumos son bastante contenidos: gasta 10,2 L/100 km en ciudad y 7 L/100 km en ruta a 130 km/h.

Hay dos cuestiones que hicieron que la Carnival se convirtiera en una de las minivans favoritas del público: la primera se relaciona con el confort de marcha y la otra con su comportamiento dinámico.

Acerca de la primera, no es exagerado decir que su andar nada tiene que envidiarle a cualquier sedán de lujo, ya que es extremadamente cómoda, blanda, silenciosa, con suspensiones mullidas (tipo McPherson adelante y Multilink con amortiguadores de alto rendimiento atrás) que se adaptan sin inconvenientes a las imperfecciones del camino y con la altura justa como para que no toque en ningún lado; en la urbe se desplaza sin problemas en el tránsito –pese a sus dimensiones– y moverla en espacios reducidos no requiere esfuerzo (la excelente dirección hace lo suyo).

Motor: turbodiésel

Cilindros: 4 en línea

Cilindrada: 2151 cc

Válvulas: 16

Potencia: 202 CV a 3800 rpm

Par: 44,9 kgm entre 1750 y 2750 rpm

Caja: automática de 8 marchas

Tracción: delantera

Dirección: asistida eléctricamente

Estable, aplomada, no hay fallas en lo que hace a su dinamismo, y responde con solvencia en curvas a velocidad o ante maniobras evasivas de urgencia.

En definitiva, es un móvil que transmite mucha tranquilidad y confort y que sin duda está pensado para disfrutar del viaje. Y al respecto, no está demás comentar que dispone de una dotación de factores de protección activa y pasiva completísima: frenos con ABS y EBD, 6 airbags, controles de estabilidad y tracción, anclajes Isofix, asistente de arranque en pendiente, etcétera, y varios ADAS como ayudante de precolisión frontal para peatones, ciclistas y coches; frenado autónomo de emergencia, luces altas inteligentes, limitador de velocidad, control de velocidad crucero adaptativo, monitor de punto ciego con asistente de precolisión, seguimiento y mantenimiento de carril, y más.

El precio sugerido al público es de US$75.000.

Diego Cúneo Por