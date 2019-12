Vacaciones: consejos para antes de salir a la ruta

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de diciembre de 2019

Con las vacaciones de verano a punto de comenzar, es bueno recordar algunos ítems fundamentales previo a emprender el viaje por las carreteras del país. En ese sentido, Fabián Pons (presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, Ovilam, www.ovilam.com.ar) aclara dudas y deja algunas sugerencias a tener en cuenta.

Preparativos

-¿Qué hay que revisar del auto?

-Es importante hacer una revisión completa antes de salir a la ruta. En ese sentido, no se debe olvidar de chequear los neumáticos (no deben tener daños, el dibujo debe tener una profundidad no menor a 2,5 mm, la presión debe ser la que indica el fabricante en el manual del usuario del vehículo y deben estar alineadas y balanceadas); los sistemas de frenos y suspensiones (el mecánico es el más indicado para hacerlo); todas las luces deben funcionar; el nivel de todos los fluidos (aceite, refrigerante, líquido de freno y de la dirección, lavaparabrisas, etc.), y las escobillas de los limpiaparabrisas.

Papeles

-¿Cuáles son los documentos que hay que llevar?

-En el auto es necesario llevar el documento nacional de identidad de quienes viajan. Además, es imprescindible tener la licencia de conducir de el o los que manejan y que tiene que ser de la categoría del vehículo en el que se circula; la cédula verde para el titular o bien la cédula azul si el auto es de un tercero; la póliza de seguro y su comprobante de pago, y la Verificación Técnica Vehicular (varios de estos documentos como la póliza, el DNI o el registro no es necesariamente tenerlos en forma física, ya que se puede llevar la versión online y mostrarla desde el smartphone.

Seguridad

-¿Qué elementos no deben faltar?

-Los únicos elementos que exige la Ley Nacional de Tránsito son el matafuegos (para automóviles y pickups debe ser de al menos un kilo, del tipo triclase, debe tener manómetro, estar cargado y con su carga vigente, y debe ubicarse al alcance de la mano, generalmente debajo del asiento del acompañante), y las balizas triangulares (deben ser dos y estar homologadas). Recordar que no son obligatorios ni el chaleco refractario, el botiquín de primeros auxilios, la sábana blanca, la manta mortuoria, la barra de tiro y demás elementos.

Cargar el vehículo

-¿Cómo deben ubicarse los pasajeros y equipaje?

-La Ley establece que debe viajar un pasajero por cinturón de seguridad (éste debe estar correctamente abrochado permanentemente). También, que los menores de 10 años deben ir en las plazas traseras en sus respectivos sistemas de retención infantil acordes a su edad, talla y peso. En cuanto al equipaje, todo debe colocarse en el baúl, y si se llevan cosas muy pesadas es conveniente amarrarlas para evitar que se muevan durante el viaje. Recordar que no se puede llevar nada que sobresalga de la línea de los paragolpes a no ser que sea en un tráiler homologado y patentado.

En el camino

-¿Qué se debe hacer?

-El viaje forma parte de las vacaciones, por lo que hay que relajarse y disfrutarlo. Por eso, antes de salir a la ruta es fundamental haber descansado; además, es recomendable no ingerir comidas pesadas y, de ninguna manera, se debe haber consumido alcohol u otras sustancias tóxicas. Es bueno también planificar previamente dónde se hará la recarga de combustible y dónde se harán las paradas para descansar (cada 200 km o 2 horas). En el camino, respetar las velocidades máximas y mínimas, mantener la distancia de frenado, anunciar las maniobras con las luces de giro, circular con las luces bajas prendidas y nunca usar el teléfono.