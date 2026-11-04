Visita del papa León XIV: cortarán al público una autopista que conecta la provincia de Buenos Aires con la Ciudad

La concesionaria Autopistas del Oeste (AuOeste) anunció que el miércoles 11 de noviembre, desde las 0 horas, se realizará un corte total del Acceso Oeste en ambos sentidos de circulación, entre la Ciudad de Buenos Aires y Luján.

En cuanto al horario de reapertura, según pudo saber LA NACION, se estima que el corte se extenderá hasta que finalice la misa prevista en Luján, cuyo inicio está programado para las 10 horas.

La interrupción se llevará adelante en el marco del operativo de seguridad organizado por la visita del papa León XIV y afectará la circulación habitual de los vehículos que utilizan esta conexión para trasladarse entre ambos puntos.

CORTE TOTAL EN ACCESO OESTE 🚨



📅 Miércoles 11/11, desde las 00:00 hs.

📍 Ambos sentidos, entre CABA y Luján.



La medida responde al operativo de seguridad por la visita del papa León XIV.



⚠️ Planificá tus traslados. Informaremos novedades y reapertura por esta cuenta. pic.twitter.com/rzEaaZjWYT — AUTOPISTAS DEL OESTE (@AuOeste_AR) November 3, 2026

La medida responde a la organización de las actividades previstas para la jornada y alcanzará a toda la traza de la autopista, por lo que los conductores deberán tener en cuenta la restricción al momento de planificar sus recorridos.

“Planificá tus traslados. Informaremos novedades y reapertura por esta cuenta”, comunicó la concesionaria a a través de sus canales oficiales.

El corte será entre la Ciudad de Buenos Aires y Luján, provincia de Buenos Aires

La agenda del Papa para el 11 de noviembre

El miércoles 11 de noviembre, feriado en la provincia de Buenos Aires, será la última jornada de la visita del Sumo Pontífice a la Argentina. La primera actividad del día comenzará a las 8, cuando visite el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto.

Dos horas más tarde, a las 10, encabezará una Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Se trata de uno de los acontecimientos centrales de su última jornada y se espera una importante convocatoria de fieles.

El papa León XIV encabezará una Santa Misa el miércoles 11 de noviembre en la provincia de Buenos Aires (Foto: Instagram @vaticannews.es)

Una vez finalizada la ceremonia religiosa, el Papa se trasladará al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, donde a las 13.30 está prevista la ceremonia oficial de despedida (será el último acto de esta visita apostólica al país). Finalmente, a las 14, León XIV partirá en avión rumbo a Lima, Perú, para continuar con la siguiente etapa de su gira por América Latina.