1
BARBERO, Guillermo Horacio
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
MISAS Y FUNERALES
† BARBERO, Guillermo Horacio. - Su familia comunica su fallecimiento. Lo despediremos con mucho cariño hoy, a las 14.30, en Parque Memorial de Pilar con una misa de cuerpo presente.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
La clásica historia de desamor italiana que ya tiene 30 años, es la única canción exitosa de su autor y que todo el mundo quiere grabar
- 3
Dramática alerta de la OMS por el crecimiento acelerado de los problemas de salud mental
- 4
Cuadernos: a dos meses del juicio oral, un grupo de imputados quiere evitar la pena y ofrece pagar una suma millonaria como indemnización