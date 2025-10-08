1
CORSI, Alberto Mario
† CORSI, Alberto Mario, q.e.p.d., 8-1-45 - 6-10-2025. - Sus hermanos Jorge Horacio Corsi, Alba Susana Brieva de Corsi y su sobrino Eduardo Victoriano Corsi Brieva invitan a acompañarlos por su fallecimiento hoy, de 10 a 16 hs., en Dr. Gines De La Quintana 46, Cochería de La Quintana, Moreno, Provincia de Buenos Aires.
