CORSI, Alberto Mario

CORSI, Alberto Mario, q.e.p.d., 8-1-45 - 6-10-2025. - Sus hermanos Jorge Horacio Corsi, Alba Susana Brieva de Corsi y su sobrino Eduardo Victoriano Corsi Brieva invitan a acompañarlos por su fallecimiento hoy, de 10 a 16 hs., en Dr. Gines De La Quintana 46, Cochería de La Quintana, Moreno, Provincia de Buenos Aires.

