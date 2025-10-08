1
GONZALEZ PALAZZO, Mariano Armando
MISAS Y FUNERALES
† GONZALEZ PALAZZO, Mariano Armando. - A cinco años de su partida, quienes lo amamos, lo extrañamos todos los días. Haremos una misa hoy, a las 19.30, en la parroquia del Pilar.
