MISAS Y FUNERALES

† GUTIÉRREZ BALLESTEROS, Denise Rosa, q.e.p.d. - A días de su fallecimiento, sus hermanos y toda la familia, en su memoria, recordándola con tristeza y cariño, invitan a la misa que se celebrará mañana sábado 1 de noviembre, día de su cumpleaños, a las 11.30, en Nuestra Señora del Pilar.

