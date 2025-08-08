MISAS Y FUNERALES

IÑIGUEZ de DIAZ VILAR, Dora, falleció el 16-7-2025. - Su hermana Elsa Beatriz, sus sobrinos Eduardo Finkel y Tatiana Hasenclever y Carolina Finkel invitan a familiares y amigos a la misa y responso el domingo 10-8, a las 12.30, en la parroquia Señor del Milagro, Moldes 1157.

Aviso publicado en la edición impresa