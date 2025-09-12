MISAS Y FUNERALES

† OLIVERA de OYHANARTE, María del Pilar, q.e.p.d., falleció el 13-8-2025. - A un mes de su partida, su familia invita a una misa que se celebrará en su memoria hoy viernes, a las 19, en la catedral de San Isidro.

Aviso publicado en la edición impresa