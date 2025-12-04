MISAS Y FUNERALES

† PALACIO POSSE de PACHECO, María, q.e.p.d. - Al cumplirse el primer mes de su partida, su familia invita a una misa en su memoria, que se celebrará hoy, a las 19.30, en la parroquia Nuestra Señora del Pilar.

Avisos fúnebres

