PALACIO POSSE DE PACHECO, María

PALACIO POSSE de PACHECO, María, q.e.p.d. - Al cumplirse el primer mes de su partida, su familia invita a una misa en su memoria, que se celebrará hoy, a las 19.30, en la parroquia Nuestra Señora del Pilar.

