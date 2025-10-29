LA NACION

PASCUAL, Fernando Jesús, Dr. Cav.

PASCUAL, Fernando Jesús, Dr. Cav. - Al cumplirse un mes de su partida al cielo, la Asociación Arg. de Caballeros y Damas de las Órdenes Dinásticas de la casa Savoia y la Delegación Arg. De la Guardia de Honor del Panteón de Roma, se unen a su familia en la santa misa que se celebrará mañana, a las 19.30, en la parroquia del Santísimo Redentor, cita en la esquina de las calles Larrea y Berutti de esta ciudad.

