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SOLVEYRA CASARES, Juan Ramón
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LA NACION
MISAS Y FUNERALES
✝ SOLVEYRA CASARES, Juan Ramón. - Su hermano Manucho agradece las expresiones de cariño recibidas e invita a la misa en su memoria en la Iglesia del Pilar, el martes 17, a las 19.30.
Aviso publicado en la edición impresa
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