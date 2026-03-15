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SOLVEYRA CASARES, Juan Ramón

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MISAS Y FUNERALES

SOLVEYRA CASARES, Juan Ramón. - Su hermano Manucho agradece las expresiones de cariño recibidas e invita a la misa en su memoria en la Iglesia del Pilar, el martes 17, a las 19.30.

Avisos fúnebres
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