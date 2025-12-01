1
ZAVALA, Ana María Caprile De
MISAS Y FUNERALES
† ZAVALA, Ana María Caprile de, q.e.p.d. - A diez años de tu partida, tu familia te celebra con el amor de siempre, como un ejemplo de vida y de bondad infinita. Invitan a acompañarlos a la misa que se celebrará en su memoria, hoy, a las 19, en la Iglesia del Socorro.
