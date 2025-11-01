RECORDATORIOS

† ALLUB de SARQUIS, Zarife, 2-11-2024. - A un año de tu partida, tus hijos y nietos te extrañamos y recordamos con amor. Ofrecemos una misa mañana, 11 hs., en Ntra. Señora de Luján, Cabildo 425.

