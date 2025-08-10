RECORDATORIOS

† ALVAREZ ARGÜELLES, Manuel, q.e.p.d. - Tu vida, tu visión y tus valores siguen marcando el rumbo de todo lo que hacemos. A 31 años de tu partida, tu ejemplo permanece vivo en cada uno de nosotros, guiando nuestro compromiso con la excelencia, la calidez y la vocación de servicio. Con profundo respeto y gratitud, tu familia y el equipo de Álvarez Argüelles Hoteles, organización que fundaste con tanto amor, honramos tu memoria y renovamos el propósito de continuar tu legado. ¿La eternidad se logra haciendo realidad los sueños?.

Aviso publicado en la edición impresa