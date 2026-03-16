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AZZI, Alejandro Federico,
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ AZZI, Alejandro Federico, q.e.p.d., 11-1-57 - 16-3-96. - A treinta años de tu partida tu presencia nos acompaña cada día. Tu madre, Susanita Villanueva de Azzi y tu hermana, María Susana Azzi.
Aviso publicado en la edición impresa
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