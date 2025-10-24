RECORDATORIOS

† BARCELÓ, Diego, teniente (PM), 24-10-75. - En el 50 aniversario de tu muerte heroica en el combate de Fronterita, en el monte tucumano y en plena democracia, tu hermana Dolores Barceló, Roberto Muñoz y Lourdes, con profundo orgullo honramos tu memoria y valor en defensa de la patria.

