BARRAL, Jorge Eduardo
† BARRAL, Jorge Eduardo, q.e.p.d. - A 12 años de tu partida, tu recuerdo sigue vivo en nuestros corazones. El tiempo pasa, pero el amor permanece, siempre estás presente. Tu esposa Lali, tus hijos, nietos y familia.
