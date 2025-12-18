RECORDATORIOS

† BARRAL, Jorge Eduardo, q.e.p.d. - A 12 años de tu partida, tu recuerdo sigue vivo en nuestros corazones. El tiempo pasa, pero el amor permanece, siempre estás presente. Tu esposa Lali, tus hijos, nietos y familia.

