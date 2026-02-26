BELLATI, Ofelia M. T. Mayorga de
- 1 minuto de lectura'
RECORDATORIOS
✝ BELLATI, Ofelia M. T. Mayorga de, q.e.p.d. - A veinticuatro años de su fallecimiento, su familia la recuerda con mucho cariño y ruega una oración en su memoria.
✝ BELLATI, Ofelia M. T. Mayorga de, q.e.p.d. - A veinticuatro años de su fallecimiento, su familia la recuerda con mucho cariño y ruega una oración en su memoria.
✝ BELLATI, Ofelia M. T. Mayorga de, q.e.p.d. - A veinticuatro años de su fallecimiento, su familia la recuerda con mucho cariño y ruega una oración en su memoria.
✝ BELLATI, Ofelia M. T. Mayorga de, q.e.p.d. - A veinticuatro años de su fallecimiento, su familia la recuerda con mucho cariño y ruega una oración en su memoria.
✝ BELLATI, Ofelia M. T. Mayorga de, q.e.p.d. - A veinticuatro años de su fallecimiento, su familia la recuerda con mucho cariño y ruega una oración en su memoria.
✝ BELLATI, Ofelia M. T. Mayorga de, q.e.p.d. - A veinticuatro años de su fallecimiento, su familia la recuerda con mucho cariño y ruega una oración en su memoria.
✝ BELLATI, Ofelia M. T. Mayorga de, q.e.p.d. - A veinticuatro años de su fallecimiento, su familia la recuerda con mucho cariño y ruega una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
- 1
- 2
Un ejecutivo y un magnate: Bioceres quedó envuelta en una batalla judicial con un pedido de quiebra pendiente
- 3
Champions League: Atalanta eliminó al Borussia Dortmund con un penal en la última jugada del partido
- 4
Por un robo en Martínez, detuvieron al padre de dos de los líderes de la temible banda del Millón