BENEGAS, María Carmen

RECORDATORIOS

BENEGAS de CONDOMÍ ALCORTA, María Carmen. - Flaca querida, ya son 4 años que no estás donde estabas, pero siempre estás donde estamos nosotros. Te seguimos extrañando y queriendo. Tu marido, hijos, nietos, yerno y nueras.

Avisos fúnebres

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