RECORDATORIOS

✝ BLAQUIER, Martín Juan, q.e.p.d. - A 10 años de tu partida, Josefina, Martín y Ángeles, Sophia y Jorge, Celina y Ramón; nuestros nietos Argentino, Teodelina, Isidro, Amalia y Clementina, junto a tus suegros Pucky y Bobby Carlés y familia, agradecemos haber tenido tu amor y presencia en nuestras vidas. Te extrañaremos infinitamente con la certeza de que descansas en paz. Invitamos a la misa que celebrará el padre Tomás, hoy, a las 20, en Santa Teresita.

✝ BLAQUIER, Martín Juan, 18-2-2016. - Muy querido yerno y amigo, te extrañamos mucho y te enviamos nuestro amor. Pucky, Roberto y familia.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa