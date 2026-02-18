LA NACION

BLAQUIER, Martín Juan,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

RECORDATORIOS

BLAQUIER, Martín Juan, q.e.p.d. - A 10 años de tu partida, Josefina, Martín y Ángeles, Sophia y Jorge, Celina y Ramón; nuestros nietos Argentino, Teodelina, Isidro, Amalia y Clementina, junto a tus suegros Pucky y Bobby Carlés y familia, agradecemos haber tenido tu amor y presencia en nuestras vidas. Te extrañaremos infinitamente con la certeza de que descansas en paz. Invitamos a la misa que celebrará el padre Tomás, hoy, a las 20, en Santa Teresita.

BLAQUIER, Martín Juan, 18-2-2016. - Muy querido yerno y amigo, te extrañamos mucho y te enviamos nuestro amor. Pucky, Roberto y familia.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. La Justicia británica ordena a la Argentina revelar activos para avanzar en el cobro del cupón PBI
    1

    La Justicia británica ordena a la Argentina revelar activos para avanzar en el cobro del cupón PBI

  2. La Argentina busca sumarse al exclusivo grupo de los mayores productores del mundo de un elemento clave
    2

    Cobre: la Argentina suma inversiones por más de US$10.000 millones en tres años

  3. Un pedido de captura muestra que el fútbol profesional es la fachada preferida del narco más buscado en el Mercosur
    3

    Un pedido de captura muestra que el fútbol profesional es la fachada preferida del narco más buscado en el Mercosur

  4. Qué se sabe del paro nacional de la CGT contra la reforma laboral, este martes 17
    4

    Qué se sabe del paro nacional de la CGT contra la reforma laboral, este martes 17