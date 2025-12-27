1
BTESH, Marcos
RECORDATORIOS
✡ BTESH, Marcos. - Ya son 10 años de su fallecimiento. Su esposa Mery lo extraña y recuerda con amor. Sus hijos Martín, Freddy, Matías y Carla lo recuerdan con felicidad en forma permanente.
