BTESH, Marcos

BTESH, Marcos. - Ya son 10 años de su fallecimiento. Su esposa Mery lo extraña y recuerda con amor. Sus hijos Martín, Freddy, Matías y Carla lo recuerdan con felicidad en forma permanente.

Avisos fúnebres
