BURICH DE, Norma M.

RECORDATORIOS

✝ BURICH de FINAURI, Norma M., falleció el 12-2-2017. - En el 9° aniversario de tu fallecimiento, tus hijos Graciela y Adolfo y tu familia política te recuerdan con inmenso amor y rezan una oración a tu querida memoria.

Avisos fúnebres

