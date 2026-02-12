1
BURICH DE, Norma M.
✝ BURICH de FINAURI, Norma M., falleció el 12-2-2017. - En el 9° aniversario de tu fallecimiento, tus hijos Graciela y Adolfo y tu familia política te recuerdan con inmenso amor y rezan una oración a tu querida memoria.
