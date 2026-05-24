CALVO, Carmen,

RECORDATORIOS

✝ CALVO de ODDONE, Carmen, q.e.p.d. - Al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, su esposo Luis la recuerda con el profundo afecto y la gratitud de haber compartido 70 años de vida y familia. Eleva una oración en su querida memoria.

✝ CALVO de ODDONE, Carmen, q.e.p.d. - A un año de tu partida, el dolor de tu ausencia se transforma en la gratitud de haberte tenido. Tu amor sigue siendo la guía de nuestras vidas y tu luz jamás se apagará en nosotros. Te amamos y extrañamos cada día. Emi, Pepe y Guali.

Avisos fúnebres

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